情侶吵架…18歲男踹女友下床再重壓！手伸進衣褲摸遍　她崩潰求饒

▲男子與女友爭吵後，踹對方下床，還強壓猥褻。（示意圖／免費圖庫123RF）

記者陳羿妏／台北報導

男子阿俊（化名）2016年9月9日與女友小青（化名）吵架後，不但將對方踹下床，還將小青壓制住並親吻，接著撫摸小青胸、臀，直到小青不斷哭求拒絕，才肯停手。一審台北地院依強制猥褻罪，將阿俊判刑6月，得易科罰金18萬，緩刑5年，案經上訴二審，日前阿俊被改判刑8月，緩刑4年，提供240小時義務勞務，可上訴。

判決指出，阿俊當天與小青於房內爭吵後，直接將坐在床上的小青踹下床，見小青氣憤起身離開，他又趕緊追回，將小青拉回房間內，掐住其頸部，還將小青壓制在牆邊，未經同意就親吻小青，將手伸進內衣，撫摸小青的胸部、背部，再伸進內褲，撫摸小青臀部，藉此猥褻得逞，直到小青一再哭求拒絕，阿俊才停手，事後小青報警處理，事件因此曝光。

一審台北地院依強制猥褻罪，將阿俊判刑6月，得易科罰金18萬，緩刑5年，緩刑期間交付保護管束，但案經上訴二審，法官認為，起初阿俊在警詢及偵查時均否認犯行，直到法院審理期間才具狀認罪，請求給予緩刑，難認犯後態度始終良好，另審酌阿俊案發當時年僅18歲，而雙方已經以30萬元達成和解之情狀，因此改判阿俊8月刑期，緩刑4年，並於判決確定起2年內提供240小時義務勞務，全案仍可上訴。

至於掐住小青脖子一事，阿俊另遭高院判拘50日，緩刑2年確定。

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