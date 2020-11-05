替女客放筋路！國術館老闆「伸進內褲」摸一把　她友全程目睹傻眼

▲女子去國術館放筋路，遭師傅以手伸進內褲觸摸臀部、私處。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者陳羿妏／嘉義報導

蕭男為嘉義一間國術館負責人，今年7月31日女子小琪（化名）到館內進行「放筋路」療法，按壓過程他將手伸進小琪內褲裡觸摸其臀部，以及隔著外褲摸私處，當場遭小琪友人拍照存證。嘉義地院審結，依性騷擾罪，將蕭男判刑3月，得易科罰金9萬，可上訴。

判決指出，小琪當天因腳不舒服到國術館接受「放筋路」療法，怎料，蕭男在她背躺時，將手伸進她的內褲裡按壓其尾椎，而按摩鼠蹊部附近時，蕭男更隔著褲子以手指觸摸小琪陰部，全程被小琪友人目睹，拍照存證。

蕭男否認騷擾行徑，辯稱不論男女他均會用相同方式進行按壓，此動作稱為「牽引」，必須以手直接觸碰患者的骨盆三角板外皮膚，如果將手按壓在衣物上，容易引起手滑，會傷害到患者脊椎，至於鼠蹊部位，他事先有向小琪說明會處理這部位，基本上不會碰到陰部，惟患者因疼痛導致移動，他的手指才會不慎碰到；但他也提到，雖有事先告知小琪，褲頭鈕扣要解開趴著，但並沒事先說明，他的手要伸進內褲裡面，是因為這樣講會變得很怪。

小琪友人則證稱，當天陪同小琪前往治療時，她見蕭男將手伸進小琪褲子裡，便覺得怪怪的，才會趕緊拍下照片存證，因為先前去別間國術館治療時，並未出現這種情形。

對此，法官勘驗上述說詞、相關證據，不採信蕭男說詞，確認其犯行，認為蕭男與小琪初次見面，竟於療程中毫不避諱將手伸進小琪內褲，且未事先徵得同意，足認蕭男假藉治療之便，趁機進行不當觸摸，另考量雙方未和解之情狀，依性騷擾罪，將蕭男判刑3月，得易科罰金9萬，全案仍可上訴。



【更多新聞】

向10歲少女問路！ 人夫在「2歲女兒面前」伸手進她褲內狂摸



男帶少女出遊…哄睡覺變啪啪！被逮扯喊：她自己在內褲「抹蝌蚪」



外送員沒零錢找開！女客怒砸「120元麻油雞」揮拳猛踹…5萬飛了

