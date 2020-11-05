「川普連任放假10天」大逆轉！工廠早被勒令停工　起底超毒黑歷史

記者唐詠絮、邱中岳、陳羿妏／彰化－台北報導

彰化台新環保科技公司董事長黃麗香今（5日）向全體員工發下豪語，只要川普當選就放10天假，而對手拜登當選一樣放假，但放的是「3天喪假」。對此，該公司位於彰化和美的全興廠就遭起底，3年前因廠房埋超標200倍戴奧辛污泥，遭勒令停工。

▲台新環保科技公司董事長黃麗香向員工稱，川普當選就放假10天，遭起底工廠早已停工。（圖／記者邱中岳攝）

台新環保科技公司總部位於台北，工廠在彰化和美，專門從事廢車船解體及廢鋼鐵五金處理，同時也生產瀝青、石油焦等製造建築防水材料及其他製品，規模相當龐大。

彰化縣環保局長江培根指出，2018年全興工業區台新環保科技有限公司遭反應飄散惡臭，彰化縣環保局經進行科技監控，掌握事證，確認台新全興廠「挖埋2公尺洞」進行非法填埋油污泥等廢棄物，並查獲其中含有毒、致癌汙染物，「苯」超標21.8倍，因此依法開罰，全案移送彰化地檢署偵辦，該工廠遭勒令停工。

▲▼台新環保公司因違反《廢棄物清理法》遭勒令停工。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）

另外，台新環保科技公司登記人為黃麗香，而實際負責人黃義彬因上案遭判刑1年6月，副廠長孫培凱遭判1年2月，工廠則被依《廢棄物清理法第46條第1款》任意棄置有害事業廢棄物罪，處罰金100萬元，全案仍在上訴中。

對此，黃麗香表示，目前員工只有10多人，全在台北受訓，而該填油坑其實是作業槽，係外籍員工在不知道情況下，就把產品倒進去，被環保局誤會成廢棄物，目前外籍員工因疫情關係無法前來，而官司還在審理，工廠則在整廠當中，會全力配合政府規定。

至於有附近民眾稱，工廠不再做了，根本已開始在放假，黃麗香也表示「附近的話都亂講，我們是準備（川普）當選才放的」。

彰化縣議員賴清美對此表示，該工廠都已停工沒有在營運，還喊出支持川普當選，員工可休10天，「個人的意見拿員工與政治混為一談，這是非常不道德的事情。」

▼黃麗香稍早出面回應工廠遭開罰一事。（圖／記者邱中岳攝）

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