少年看恐怖片嚇到…輔導員陪睡摸私處「值班室脫褲猥褻」下場曝

▲4名少年於安置期間，遭練姓輔導員猥褻，一名受害少年與父親提告求償70萬元。（示意圖，非新聞當事人／ETtoday新聞雲）

記者羅志華／台北報導

練姓男子任職新北市某安置中心輔導員期間，涉嫌猥褻至少4名安置少年，刑事一審依強制猥褻罪，判刑4年10月，二審改判4年；其中一名受害少年與父親向練男提告求償70萬元，北院日前判他應賠父子20萬元。

練男自2015年4月任職生活輔導員，利用職務行多項猥褻犯行，例如少年看恐怖片、晚上不敢自己睡，趁同睡時伸手進衣內摸胸、大腿、臀部及下體，又或在值班室、客廳、餐桌、曬衣間等處，壓制少年強脫衣褲揉捏下體，直到社工偶然聽到受害少年相互訴苦，才將此案踢爆。

其中一名受害少年控訴，練男於2016年12月至2017年10月間，共對他進行9次猥褻，與父親要向練男各求償35萬元；練男認為，少年說被猥褻時有大力反抗，卻沒因此受傷，說他沒濫用職權，卻又控訴他猥褻，說詞反覆之外，先前少年就有因竊盜、說謊，而遭他質問，懷疑少年是挾怨指控。

法官認為，練男犯行已經刑事判決認定，說少年是挾怨控訴，但本件是社工揭發，且少年於偵查、審理期間，控訴練男猥褻犯行也講得差不多，應有相當可信度，不能因為少年先前的偏差行為，就否定他的控訴內容，判練男應賠父子各10萬、共20萬元。

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