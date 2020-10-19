淫教主少龍竟要洗腎...信徒大驚！供出他亂開處方叫大家去拿藥

▲少龍涉嫌猥褻性侵案，目前仍遭法院收押中。（資料照／記者林敬旻攝）

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署日前起訴華興靈修中心道主徐浩誠(少龍)，涉嫌猥褻、性侵6名女信徒，查出少龍對「仙女班」女信徒嚴格控管，仙女們想整理寢室、搬動櫃子，都要請示少龍批准，此外，少龍還涉嫌自己當醫生，看到信徒長疹子等身體不適，擅開藥方，要信徒到中藥行拿藥，檢察官19日再依《醫師法》將2名幫忙抓藥的藥行老闆緩起訴。

這2名幫忙少龍抓藥的中藥行負責人，都是少龍的忠實信徒，從2008年起，少龍就會開立「解毒清熱丸」藥帖，向一般信徒宣稱，可以解決身體燥熱、起疹子等問題，由各地華興靈修中心道場，分別統計所需數量，團購下單，一開始，這些中藥都是由台中的林姓藥行負責人協助配藥，後來林男因故得罪師父，不再受到信任，改由高雄的徐姓藥師負責抓藥。

此外，少龍從2016年起，要求信徒提供20到30歲、未婚沒有性經驗的女兒，成立「仙女班」後，不但訂下「道宮宮女新生活規則」，嚴格限制仙女們自費住在道場宿舍，不准和男性交談，仙女們想要搬動寢室內櫃子、想請親友到宿舍，都需要少龍批准，少龍也會針對仙女們，另外開立「解燥熱」、「平時保養」等藥帖，要仙女們去買來服用。

原本信徒們堅信少龍可長命百歲，因此都照著少龍的藥帖買藥來吃，直到檢警追查性侵案爆發，少龍需要洗腎的消息傳出，不少信徒大感詫異，向辦案人員說出少龍會開處方，讓大家用100到300元不等價格去指定藥行配藥，雖然少龍堅決否認，但林姓、徐姓男子拿出少龍開立的藥帖，坦承犯行，檢察官依幫助少龍違反《醫師法》罪嫌，給予2人緩起訴處分各1年，2人各要支付國庫5萬元。

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