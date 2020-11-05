向10歲少女問路！　人夫在「2歲女兒面前」伸手進她褲內狂摸

▲人夫在未滿2歲的女兒面前，以問路名義猥褻一名10歲少女。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者陳羿妏／台中報導

越南籍吳姓人夫2017年8月26日開車搭載未滿2歲女兒時，以問路之名，讓10歲少女小花（化名）坐上車內，藉機伸手撫摸小花下體猥褻得逞。一審台中地院依強制猥褻罪判吳男3年6月，刑期執行完畢，驅逐出境，上訴二審後，台中高分院日前維持原判，可上訴。

判決指出，案發當時吳男開車載著未滿2歲的女兒行經台中市南屯區中和巷，見小花獨自一人騎腳踏車經過時，遂以問路名義讓小花坐上車內。孰料，吳男於言談過程中，竟將手伸進小花的短褲，順勢探進內褲內撫摸小花下體，無視小花反抗喊著「不要！不要！」，執意繼續撫摸，直到後座的女兒不停哭鬧，他才終於停手，讓小花下車離去。

事後小花邊騎腳踏車，邊哭著回家，到家後向爸爸、姑姑哭訴整起猥褻過程，隨後由姑姑陪同前往醫院驗傷，並報警處理。

吳男否認猥褻犯行，辯稱是小花轉頭看他後座的女兒，腿部不小心碰觸到他的手所致。惟吳男得知檢方聲請羈押時，曾說過「我是不小心，我不是故意的，我還有小孩要照顧，我的小孩才二歲，兩個夫妻要養兩個小孩，我的太太還要上課，我請求大家幫忙我。」一審台中地院勘驗上述說詞、驗傷證明後，依強制猥褻罪判吳男3年6月，刑期執行完畢，驅逐出境，

吳男稱訊問內容遭翻譯誤解，原判有誤，決定上訴二審，惟台中高分院查明後，確認翻譯無誤，且吳男經傳喚未到庭，因此審結後駁回，維持原判，全案仍可上訴。



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