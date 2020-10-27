20歲鮮肉司機戀乘客！臭豆腐之約咻進摩鐵改吃真豆腐　結果出包

▲小夫（化名）因擔任客運司機結識乘客佩佩（化名），進而邀約她出遊，小夫卻想意圖想猥褻她，遭起訴。（示意圖／CFP）

記者黃宥寧／雲林報導

雲林一名擔任客運駕駛的小夫（化名）認識女乘客（佩佩），並邀約她出遊，沒想到兩人吃完臭豆腐一起購買紅酒與蛋糕後，小夫開著車前往汽車旅館，竟違反佩佩意願脫她衣服及內衣並撫摸胸部，佩佩覺得遭侵犯跑到派出所報案。雲林地院依強制猥褻罪嫌起訴小夫，處有期徒刑7個月緩刑2年，緩刑期間交付保護管束，並須向公庫支付10萬元。

根據判決指出，小夫擔任雲林某客運駕駛，執勤務時認識了乘客佩佩。兩人於2019年8月27日一起出去遊玩，小夫開著轎車載佩佩先去斗六吃了臭豆腐，吃完臭豆腐兩個人一起到商店買紅酒與蛋糕。小夫開著車於當天晚上6時許載著佩佩到汽車旅館。進房後小夫竟基於強制猥褻犯意，違反佩佩意願強行將佩佩的外套脫掉，並拉扯她的連身裙及內衣肩帶，隔著衣物撫摸佩佩胸部並手捏臀部。佩佩受到驚嚇後立刻逃跑並報警。

經檢警調查，發現小夫其實已經結婚了，沒想到他竟違背婚姻道德為了滿足自己性慾竟對佩佩伸出魔爪，對佩佩造成莫大身心折磨及傷害，也破壞佩佩對人的信任感，不宜寬待！

法官審酌，仍依犯強制猥褻罪，處有期徒刑7個月，但念在小夫犯後坦承犯行，態度也尚佳，也未曾有前科，故宣告緩刑2年，以啟自新讓小夫有所警惕，並命小夫至判決確定1年內，需向公庫支付新台幣10萬，以及接受法治教育課程2次。

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