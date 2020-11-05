拜登264領先！PTT問「失信選舉人跑票，川普會贏？」　網曝恐怖後果

▲拜登暫時領先川普。（圖／路透社）

記者周亭瑋／綜合報導

美國大選進入開票最後階段，目前拜登票數來到264張，若內華達州、賓州等任一州再勝出，便能跨越270票門檻，順利入主白宮。就有網友好奇，如果出現失信選舉人跑票的情況，那麼川普是否有機會扳回一城？話題引起熱議，而鄉民也一致認為，若跑票可能性命不保。

綜合外媒報導，民主黨候選人拜登暫以264票領先總統川普的214票，換言之只要再取得6票，就能坐上總統大位，而目前僅剩喬治亞州、北卡州、賓州、內華達州及阿拉斯加等5個州尚未完成開票作業。

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值得一提的是，原本「威斯康辛州」與「密西根州」是川普逆轉的關鍵，且這2州2016年之戰也是由共和黨取得，沒想到被拜登一舉反超，氣得川普揚言採取法律途徑。

在美選開票如火如荼進行之際，台灣民眾也時刻關注著，眼看拜登離勝利之門不遠，一名網友就好奇在PTT發問，「如果真的拜登對川普270:268，拜登失信選舉人跑票2張，這樣法律上算川普贏嗎？」

▲美選出現零星抗議。（圖／達志影像／美聯社）

一席話引來討論，鄉民紛紛直呼，「那會內戰，你如果是投拜登的能接受嗎」、「跑票就眾議院見阿」、「高等法院今年決議不准跑票了」、「跑票的會死掉喔...我說真的，而且今年有修法，請Google」、「跑票會出人命喔」、「會被殺死吧」、「跑票的不會無效，要看他代表的州法律如何處罰」、「以前跑票是因為沒影響結果，你這種的誰敢當歷史罪人」。

所謂「失信選舉人」是指美國選舉人團中，未將票投給自己宣誓支持的總統或副總統候選人，而上一屆美國大選，就出現7名失信選舉人，創歷史新高；不過到目前為止，並沒有因此撼動選舉結果。

另外，上屆美選，華盛頓州的4名失信選舉人各遭罰1000美元，其中有3人告上法院，經過多年官司纏訟，聯邦最高法院今年7月做出裁決，認定各州有權利對失信選舉人予以免職或懲罰。