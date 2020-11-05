螞蟻集團暫緩上市「投資人恐慌」　陸證監會回應止血

▲螞蟻金服暫緩上市引發投資人恐慌。（圖／視覺中國）

記者任以芳／綜合報導

上海證券交易所發佈決定，暫緩螞蟻集團在上交所科創板上市。同日，螞蟻集團宣佈暫緩在港交所上市。對此，大陸證監會對回應，主要相關金管監管單位約談後發現，近期金融科技監管變化，可能影響螞蟻集團產生後續重大影響，因此暫緩處理。

根據澎湃新聞指出，螞蟻集團暫緩科創板上市是上交所依法依規做出的決定。金融監管部門的監管約談和近期金融科技監管環境的變化，可能對螞蟻集團業務結構和盈利模式產生重大影響，屬於上市前發生的重大事項。

由於螞蟻集團在上市前一天，才按下暫停鍵，引起外界質疑「是否和監管環境變化有關？」對此，大陸證監會強調，「會本著保護投資者合法權益，充分透明準確披露信息，切實維護市場公平公正的原則，上交所依據科創板註冊管理辦法相關規定作出了暫緩螞蟻集團上市的決定。」

▲螞蟻集團暫緩上市，將預先避免後續重大風險。（圖／視覺中國）

目前，螞蟻集團暫緩上市，同時也暫緩H股上市的公告，該公司強調，會將盡快公佈有關暫緩H股上市及退回申請股款的進一步訊息。大陸證監會也指出，支持上海證券交易所依法依規做出的決定，同時，與香港證監會和一些境外主要市場的證券監管機構保持溝通協作，共同穩妥做好後續工作。

大陸證監會最後強調，「避免螞蟻集團在監管政策環境發生重大變化的情況下倉促上市，是對投資者和市場負責任的做法。」這一決定將有利於資本市場長遠發展，有利於增強境內外投資者的信任和信心。