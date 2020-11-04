螞蟻上市喊卡！阿里巴巴「蒸發2.3兆」　深夜表態：將擁抱監管

▲阿里巴巴旗下負責營運支付寶的「螞蟻集團」。（圖／視覺中國）

記者蔡儀潔／綜合報導

負責營運支付寶的「螞蟻集團」暫緩上市消息傳出後，阿里巴巴美股11月3日受重創，一度暴跌近10%，市值蒸發逾813億美元（約新台幣2.3兆）。針對此次風波，阿里巴巴3日深夜發文表態，稱將「積極的配合和擁抱監管」。

螞蟻集團約三分之一的股份歸阿里巴巴所有，原計劃於11月5日在香港和上海上市。不過上交所3日晚發佈關於暫緩螞蟻集團科創板上市的決定，隨後港交所也公吿稱，螞蟻科技集團H股於香港聯合交易所有限公司主版上市也將暫緩。

消息傳出後，阿里巴巴美股11月3日早盤股價一度暴跌近10%，市值蒸發逾813億美元，截至收盤，跌幅收窄至8.13%，報285.57美元。

▲阿里巴巴表示，會和螞蟻集團一起積極配合和擁抱監管（圖／視覺中國）

對此阿里巴巴3日深夜發文表態，「我們會和螞蟻集團一起，積極的配合和擁抱監管，我們相信螞蟻的同學，有這個信心，也有這個能力把工作落實好。社會希望我們更好，我們也必須用一如既往的努力實現和超越社會的期望，這是我們的責任。」

▲馬雲被約談。（圖／視覺中國CFP）

此前一天，據中國證監會消息，中國人民銀行、中國銀保監會、中國證監會、國家外匯管理局對馬雲、井賢棟、胡曉明進行了監管約談，引起市場眾多猜測。

大陸央行與證監會並未說明約談的詳細內容，但上交所、港交所3日晚間宣布螞蟻科技集團暫緩上市後，大陸官媒《經濟日報》隨即發表一篇標題為〈螞蟻集團暫緩上市彰顯保護投資者利益的堅定決心〉的文章。

文章稱，暫緩螞蟻集團上市，正是為了更好維護金融消費者權益，維護投資者利益，維護資本市場的長期健康發展，螞蟻集團當務之急是按監管部門的要求，切實抓緊整改。

文章強調，此事彰顯了資本市場的嚴肅性，向市場發出明確信號，「註冊制下，資本市場每個環節都有完善的市場規則、嚴肅的監管手段，市場各參與主體必須尊重規則、敬畏規則，誰也不能例外。」