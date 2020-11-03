螞蟻上市突暫緩　阿里巴巴美股開盤大跌7％

▲阿里巴巴美股開盤大跌7％，跌幅並快速擴散，一度跌逾9％。（圖／翻攝google）



記者蔡紹堅／綜合報導

上交所、港交所3日晚間分別宣布暫緩「螞蟻科技集團」上市，受到消息影響，阿里巴巴（NYSE:BABA）美股開盤大跌超過7％，跌幅並進一步擴散，一度跌逾9％。

螞蟻科技集團原預計5日分別在上交所、港交所上市，但公司實際控制人馬雲、董事長井賢棟等人卻在2日突被大陸央行、證監會等4部門約談，引起市場眾多猜測。

大陸央行與證監會並未說明約談的詳細內容，但上交所、港交所3日晚間宣布螞蟻科技集團暫緩上市後，大陸官媒《經濟日報》隨即發表一篇標題為〈螞蟻集團暫緩上市彰顯保護投資者利益的堅定決心〉的文章。

▼馬雲等人在螞蟻上市前突被約談。（圖／視覺中國）



文章稱，暫緩螞蟻集團上市，正是為了更好維護金融消費者權益，維護投資者利益，維護資本市場的長期健康發展，螞蟻集團當務之急是按監管部門的要求，切實抓緊整改。

文章內提到，維護投資者特別是中小投資者合法權益，是資本市場監管層的根本職責，「暫緩螞蟻集團上市，是依據註冊制相關規定，要求擬上市企業在增加信披透明度方面做出實際行動，以切實維護金融市場健康穩定發展。」

文章還強調，此事彰顯了資本市場的嚴肅性，向市場發出明確信號，「註冊制下，資本市場每個環節都有完善的市場規則、嚴肅的監管手段，市場各參與主體必須尊重規則、敬畏規則，誰也不能例外。」

▼螞蟻金服。（圖／視覺中國）

