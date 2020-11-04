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「監管機制太嚴」螞蟻上市暫緩？　專家：正好修改失誤避免風險

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▲▼螞蟻金服。（圖／視覺中國）

▲螞蟻金服。（圖／視覺中國）

記者任以芳／綜合報導

負責營運支付寶的「螞蟻集團」暫緩上市消息傳出後，隨後，又發佈暫緩H股上市的公告，該公司強將，會將盡快公佈有關暫緩H股上市及退回申請股款的進一步詳情。「螞蟻集團」IPO為何在此時按下暫停鍵？大陸金融界普遍認為，「或許與監管環境變化有關。」

▲▼螞蟻集團宣布暫緩上市。（圖／翻攝 新京報）

▲螞蟻集團宣布暫緩上市。（圖／翻攝 新京報）

根據大陸媒體新京報指出，大陸業內觀點認為，監管單位變化是主因。特別是大陸銀保監會與中國人民銀行等部門於2日起草的《網絡小額貸款業務管理暫行辦法（徵求意見稿）》（以下簡稱：《辦法》）。

其中，關於聯合貸，《辦法》第十五條明確提出四條細化的監管要求，行業普遍關注「在單筆聯合貸款中，經營網絡小貸業務的小貸公司的出資比例不得低於30%」這條監管指標。

另外，對自然人的單戶網絡小額貸款餘額原則上不得超過人民幣30萬元，不得超過其最近3年年均收入的三分之一，該兩項金額中的較低者為貸款金額最高限額。

該報導指出，有業內人士分析，這個規定殺傷力可能比較大，因為很多客戶可能都無法提供收入證明是非常大問題，很有可能造成往後負債漏洞，該如何解決？有待後續監管是否調整，或者作出具體解釋，螞蟻集團目前肯定也在思考這個問題。

▲▼螞蟻金服。（圖／視覺中國）

▲螞蟻金服最大營收來自，大陸線上消費信貸和小微經營者信貸平台。（圖／視覺中國）

據了解，金融業務、貸款業務給螞蟻集團創造不少營收和利潤。螞蟻集團的營收總共由數字支付與商家服務、數字金融科技服務、創新業務及其他三大門類構成，2020年1到6月三大項佔比分別為35.86%、63.39%和0.75%，數字金融科技服務是螞蟻集團營收的主要來源。

此外，螞蟻集團是大陸最大的線上消費信貸和小微經營者信貸平台，截至6月30日，公司平台促成的消費信貸餘額為17320億元（單位：人民幣，同下）、小微經營者信貸餘額為4217億元。微貸科技平台收入達285.86億元，佔營業收入比例為39.41%，是最大營收支柱。成為公司整體收入增長的主要驅動力。2018年和2019年分別同比增長39%和87%，今年上半年則同比增長59%。

▲▼螞蟻金服。（圖／視覺中國）

▲螞蟻金服暫緩上市，可以及時修正借貸漏洞，避免往後巨大的金融潛在風險。（圖／視覺中國）

大陸小微信貸機構業務創新合作聯盟發起人嵇少峰表示，「《辦法》針對螞蟻集團等金融科技巨頭的網絡小貸業務，是比較鮮明的，這也是毫無疑問的。」一些金融科技巨頭所謂的科技助力，正是通過科技「變相繞開」了金融監管，現在一下框住。

嵇少峰解釋，「關於金融科技巨頭提供信貸服務背後的支撐，他們現在除了擁有網絡小貸就是消金（即消費金融公司）的牌照，但是消金的監管是非常嚴格的。」

「螞蟻集團」暫停就不上市？報導指出，暫緩代表的是大陸金管單位執行制度的決心，暫緩不等於停止更不是取消，也代表制度的彈性，讓好公司有機會改正可能的失誤，保護了市場的主體，在約束下行事，規避潛在巨大風險。

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