影／馬雲上月才評陸金融監管！稱「不能用管火車站的辦法管機場」

記者蔡紹堅／綜合報導

「螞蟻集團」上市之前，集團實際控制人馬雲、董事長井賢棟2日突被大陸央行、證監會等4部門約談，3日晚間，上交所便宣布「螞蟻集團」暫緩上市，震驚市場。值得注意的是，馬雲上月底出席一場金融峰會時，曾大談大陸目前的金融監管制度，稱「好的創新不怕監管，但是怕昨天的方式去監管。」

馬雲10月24日出席在上海舉辦的「外灘金融峰會」，在演講時表示，今日的監管確實很難，創新來自市場，來自基層，來自年輕人，對監管的挑戰越來越大，其實監和管是兩件事，監是看著你發展，關注你發展，管是有問題的時候才去管，「我們現在管的能力很強，監的能力不夠，好的創新不怕監管，但是怕昨天的方式去監管，我們不能用管理火車站的辦法來管機場，不能用昨天的辦法來管未來。」

馬雲提到，監和管不一樣，政策和文件也不一樣，今天是這個不許那個不許的文件太多，政策是機制建設，激勵發展，「今天需要『政策專家』，而不是『文件專家』，制訂政策是一門技術活。」

▼螞蟻集團上市突喊卡，震驚市場。（圖／視覺中國）



馬雲指出，他覺得有一個現象，全球很多監管部門監管到後來，變成了自己沒有風險，自己部門沒有風險，但是整個經濟有風險，整個經濟不發展的風險，「未來的比賽是創新的比賽，不僅僅是監管技能的比賽。我的理解，習主席說的執政能力的提升，是指在監管有序下的健康可持續發展，而不是監管了沒發展。」

馬雲強調，今天不是做不到，而是不去做，全球的金融體系必須改革，不然不僅僅是失去機會的問題，而是讓全世界會陷入更多的混亂，「因為創新走在監管前面是正常的，但是當創新遠遠走在監管前面的時候，當創新的豐富度和深度遠遠超過監管想像的時候，就不正常了，社會和世界會陷入混亂。」

此外，馬雲2日被大陸央行、證監會等4部門約談，約談的詳細內容雖未公開，但上交所、港交所3日晚間宣布螞蟻科技集團暫緩上市後，大陸官媒《經濟日報》隨即發表一篇標題為〈螞蟻集團暫緩上市彰顯保護投資者利益的堅定決心〉的文章，稱暫緩螞蟻集團上市，正是為了更好維護金融消費者權益，維護投資者利益，維護資本市場的長期健康發展，螞蟻集團當務之急是按監管部門的要求，切實抓緊整改。

文章並強調，此事彰顯了資本市場的嚴肅性，向市場發出明確信號，「註冊制下，資本市場每個環節都有完善的市場規則、嚴肅的監管手段，市場各參與主體必須尊重規則、敬畏規則，誰也不能例外。」

▼馬雲在螞蟻上市前突被約談，引發市場猜測與議論。（圖／視覺中國）

