台南市內各級學校擴大校安維護　府校齊心建構安全城市

▲台南市副市長許育典下午率各局處人員，一同出席長榮大學的校園安全座談會，持續就校安維護的措施聽取校方意見，展開局處間與校方的交流。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市全力建構完善的校園安全網絡，使學生安心就學，台南市副市長許育典繼一早前往中信金融管理學院後，4日下午率各局處人員一同出席長榮大學的校園安全座談會，持續就校安維護的措施聽取校方意見，展開局處間與校方的交流，並要求局處與校方建立連繫管道，即時回應校安需求並予以改善處理。



台南市副市長許育典表示，台南市政府對市內各級學校，從國中小到高中，及至大專院校的學生，都有責任維護學生安心就學的權利，4日早、晚與2間學校進行座談，除將「1029擴大校園安全會報」五點決議告知校方，並親自了解校方在校安維護的措施與遇到的困難，進一步提供協助，也希望建立學校與市府各局處的聯繫管道，共同合作建構社會安全網。



許育典指出，尊重大學自治的前提下，各校之間可借鏡彼此的校安措施來做調整與執行，並舉例成功大學長期推動的「夜間小天使」的制度，便是為了保護學生夜間行動的安全，只要是能保護學生與對校園安全具有幫助，大家應一同努力，大學校方尤其需與在地的里政與警政保持良好暢通的連繫，若有需要協助或遇到狀況可即時向上反應，他強調，市長黃偉哲召開「1029擴大校園安全會報」最主要的目的，即是希望大家攜手協力將學生的安全、市民的安全照顧到最好。





許育典於會中再次重申，3日在市長黃偉哲的指示下召開跨局處的「1029擴大校園安全會報」，會後作出五點決議，各局處並已著手進行：一、學校盤點易發生危險路段，增設巡邏箱、提高見警率，徹底落實執行巡邏勤務。二、校園與警方互動零時差，接獲案件通報後與衛生局連結疑似精神疾病特殊性癖好的個案資料，追蹤並掌握動態，掌握潛在性危險發生之可能性。三、教育局將強化校園環境機警性的宣導，建立學生即時通報觀念，簡化通報流程。四、全面盤點修繕路燈、清除雜草叢生處，緊密連結各區長、里長的環境異常通報，並强化即時性與修繕效率。五、希望每位市民讓自己成為互相關懷的一員，建立起人與人之間的相互關懷，進而機警的主動通報。



長榮大學校方除對改善、增設校內外地點的照明設備或監視器提出需求外，也提供國內外大學的作法，諸如建立社區的聯合巡守、與駐警合作並整合多項維護校安的系統，建立智慧化的校安戰情中心或設置緊急求救亭、開發APP建置校園地圖透過手機定位學生位置等方式作為日後校安維護的參考。



許育典聽取意見後即作裁示，當場請警察局、工務局、環保局、衛生局等單位盡速處理校方需求，他並肯定歸仁分局對維護校園安全的諸多建議，更考慮到與校方合作宣導交通安全的重要性，最後不忘提醒見警率提昇可保師生安心與人人彼此關懷，也讓人際更加溫暖。未來台南市政府與各級學校持續合作，共同致力建構更趨完善的校園安全網絡，讓學生能夠安心就學。

台南市目前共有近24萬盞路燈，其中包括約10萬盞「鈉燈及日光燈」，剩餘路燈皆為已從水銀燈汰換而成的LED燈，台南市工務局之前已規劃明年持續推動「台南市換裝LED路燈建置工程」，將於2022年第一季執行全部換裝為LED燈。



工務局說明，「路燈資訊維護管理系統」屆時將全面升級建置「智能路燈維護管理系統」，整合路燈資訊維護系統資料，以利後續接獲民眾通報時，可立即知道維修地點並加速路燈維護時程。



工務局指出，為維護民眾夜行安全，市府分別在2013年推動「擴大設置LED燈專案計畫」、2016年推動「’;台南市水銀路燈落日計畫」，陸續把全市37區共14萬盞水銀燈汰換成LED燈，加強光亮度；惟台鐵支線橋下便道路燈為「鈉燈」，因此未在該計畫中登錄。



而2016年為達到路燈維修管理，同步建置「路燈資訊維護管理系統」，登錄以計畫中分區編碼並掛牌的LED路燈為主，如民眾通報LED燈需維修時，以利迅速找出需維修LED路燈所在位置；目前該計畫路燈仍於保固期間，依區別可保固至2023年或2025年，如有路燈故障等情事，仍由施作廠商依保固責任進場維護。

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