外送員沒零錢找開！女客怒砸「120元麻油雞」揮拳猛踹…5萬飛了　

記者陳羿妏／新北報導

新北市永和區46歲卞姓女子去年12月4日叫外送拿千元鈔票付費，不滿39歲黃姓外送員未自備零錢，還稱「還是妳要取消餐點？」隨即在搭電梯上樓拿零錢過程，與黃男爆發肢體衝突，而卞女竟將滾燙麻油雞砸在黃男身上，揮拳猛踹對方，事後雙方互告傷害。對此，日前新北地院依傷害罪，判卞女拘役50日，得易科罰金5萬元，可上訴，至於黃男則以正當防衛獲判無罪。

判決指出，黃男去年12月4日接單外送一份120元麻油雞至永和區中山路一處大樓，但敷著面膜的卞女下樓取餐時，拿了一張千元鈔付款，他向卞女表示身上沒有零錢後，兩人便一同上樓拿零錢。孰料，搭電梯過程中，黃男聽卞女碎念「外送員怎麼能不帶零錢」，進一步解釋是前兩位客人給大鈔，身上剛好沒有零錢，並且問了「還是妳要取消餐點？」竟點燃卞女怒火，雙方當場爆發衝突。

▲▼卞女揮拳毆打黃男，還出腳猛踹，更抓他下體，事後2人互控傷害 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

卞女將滾燙麻油雞直接砸在黃男身上，揮拳猛踹、撩陰抓黃男下體，還不顧手上有鑰匙，當場甩黃男巴掌，另外她見黃男拿手機報警，更企圖搶走黃男手機，雙方經一陣激烈扭打後，黃男除了燙傷，更受有左臉外傷、前胸疼痛等傷害。

卞女到案否認犯行，辯稱是黃男將餐點丟在地上，此動作讓她心生畏懼，才會自我防禦，並沒有主動攻擊黃男，而全案審理時，卞女經傳喚未到庭；黃男當時在電梯內雖曾反擊，但新北地院審理後，以正當防衛判他無罪。

對此，法官勘驗監視器畫面，發現卞女敘述明顯與案發當時狀況不符，明顯為卸責之詞，不足採信，另考量雙方尚未和解，犯後態度難認良好，依傷害罪，將卞女判拘50日，得易科罰金5萬元，全案仍可上訴。根據判決結果，卞女屆時若繳納罰金，可說是因120元的麻油雞糾紛，付出417倍的代價，損失相當慘重。

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