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新營怪男開價1萬約女大生上摩鐵！還爆曾騷擾3女學生　警抓到人了

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▲▼台南新營出現一名怪男，邀約女大生上摩鐵，還開價一萬元。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南新營出現一名怪男邀約女大生上摩鐵，還表示會給對方一萬元，警方逮到人了。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅、陳羿妏／台南報導

台南市新營區日前傳出一名男子現身民治路縣政府附近，以給一萬元邀約一名女大生上摩鐵，孰料，消息傳出後，男子還被爆假好心，以可載去上學為由，騷擾三名女學生。對此，新營警分局表示，目前已抓到這名男子，訊後將依《性騷擾防治法》移送社會局裁罰。

長榮女大生遭擄殺消息震驚全台社會，民眾對於類似事件更為敏感。日前有網友於臉書社團「我是新營人」PO出一張照片「新營的朋友小心」，照片中身穿藍色外套的男騎士近期現身民治路縣政府附近運動時，以給一萬元邀約正在運動的女大生赴汽車旅館，嚇得女大生趕緊逃離現場。

▲▼台南新營出現一名怪男，邀約女大生上摩鐵，還開價一萬元。（圖／記者林悅翻攝）

貼文曝光後，男子還被爆出曾假好心向三名女學生稱，自己對於學校相當熟悉，可載她們去上課，所幸公車剛好抵達，女學生們趕緊衝上車，才順利脫離險境。

對此，新營警分局根據網友拍下的照片，依循車牌號碼今通知涉案男子到案說明；男子坦承以一萬元邀約女大生去旅館一事，但此話純屬開玩笑，無任何惡意。

警方提到，目前僅針對約赴摩鐵一事，依《性騷擾防治法》將男子移送社會局裁罰。至於男子騷擾女學生傳聞，警方表示，請3名遭遇騷擾女性朋友前來本分局派出所報案，以利警方調查依法偵辦，另呼籲女性朋友如遭遇被騷亂情事，請優先保護自身安全，遠離危險的地方，並儘速打110或向派出所報案，以利即時派員查處，避免發生危害，也提醒女性朋友夜歸時，避免走在燈光昏暗或人潮少的地方，提高自我保護意識，本分局針對轄內經常對陌生人（性）騷擾之慣犯，將派員約制查訪，防止再犯，以具體行動保護市民安全。

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