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新娘逼送入厝禮「免包禮金」…藏暗黑套路！她火噴6600元：臭婊子

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▲結婚,新娘（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲原PO噴了6600元看清友人真面目！（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

網搜小組／劉維榛報導

參加親友婚宴時，大部分人會依照彼此交情、婚宴等級來衡量禮金的多寡！不過有女網友氣罵，日前花了3000元送友人新厝禮物，且對方強調「可抵掉結婚禮金」。結果婚禮當天，友人故意當著大家的面，詢問原PＯ禮金包多少，擺明要給原PO難堪，氣得她再掏3600元，認清對方真面目。

一名女網友在臉書《靠北星座》表示，身旁有一位處女座女性朋友，兩人交情普普通通，豈料最近對方透露準備搬新家，要求原PO能送入厝禮物，並強調她婚禮上，原PO可不用包禮金了。

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原PO展現氣度答應後，接著收到對方的禮物清單，包括除濕機、空氣清淨機或兩台電風扇，要求三選一送禮。原PO坦言，當下「有點無言」，還是花了3000元買了2台電扇送禮。

轉眼2個月後，原PO「兩手空空」去參加對方婚禮，怎料婚宴結束後，對方當著眾人的面，詢問「你包多少給我啊？雖然我們交情很好，你也不用包到6600元給我拉～」聞言，原PO一臉錯愕，內心更狂罵髒話，「不是說我不用包給妳嗎？而且誰跟你交情很好...」

無比難堪的人情壓力，讓原PO小劇場大爆發，「現在是怎樣？場面真的超難看！因為他旁邊都是一些朋友，我超尷尬..」最後，原PO向朋友討了一個紅包袋，再塞了3600進去，一秒看清友人的醜惡嘴臉，「算下來我總共包了6600元，我ㄍㄢ！還我電風扇喔！臭婊子...」

▲▼朋友結婚開清單，再拗3600紅包，她氣罵：臭婊子（圖／翻攝靠北星座）

▲網友氣轟，不要臉！（圖／翻攝靠北星座）

滿滿的套路的故事曝光後，底下網友大罵「聽到我應該會說身上錢不夠要去領錢，然後直接回家」、「跟她說：下次婚禮時我再包」」、「如果是我，應該打從一開始就不會送她新家禮物，要不要去他的婚禮都還要考慮～反正都只是普通交情」、「為什麼她隨便要，你就隨便給呢？不是說普通朋友而已」、「再次驗證人不要臉，天下無敵」、「我會把買電風扇的收據，或是發票包在紅包裡面給她」。

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