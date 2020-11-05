快訊／拜登「拿下密西根」264：214狂甩川普！　差6票當選美國總統

美國總統大選投票結束，雖然票數還在統計中，也可能會有驗票，但拜登當選應該已成定局。如今潮水退了，也是檢驗誰沒穿褲子的時候。這場選戰開打以來，我一路逆風，要大家冷靜看待川普與拜登之爭。昨天的開票過程讓很多「網路評論員」驚奇，因為他們都沒有真正進入狀況。