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不斷更新／拜登「奪得密西根」264：214領先　賓州州長批川普無恥

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記者張靖榕、羅翊宬／綜合外電報導

拜登票數來到264張選舉人票，只要內華達州、賓州等任一州再勝出，便能夠跨越270票門檻成為下一位入主白宮的新科總統。川普團隊已分別在密西根、賓州提出暫停計票訴訟，部分共和黨人則對川普的缺乏運動家精神提出批評。

在賓州20票、北卡羅來納15票、喬治亞州16票，川普暫時取得領先，川普在失去密西根16張選票的情況下，前述3州均必須拿下，內華達州6票則不能輸給拜登，否則拜登同時拿下威州與內華達州的情況，川普將會以264票：270票落敗。

▲▼2020美國總統大選,川普,拜登,Trump,Biden,。（圖／路透）

▲拜登暫時領先川普。（圖／路透社）

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1431

賓州州長沃爾夫（Tom Wolf）痛批川普團隊企圖顛覆民主「很可恥」，拒絕停止計票，表示將為維護賓州人每張選票奮鬥到底。

1427

川普在喬治亞州的領先幅度不斷縮小，恐怕又得丟失選舉人票，幕僚團隊坦言內部正爆發離職潮。

1217

民主黨候選人拜登僅差6票便能入主白宮，4日開始推出「過渡網站」開始為執政前的工作暖身。

1126

內華達州開票結果持續「難產」！副州務卿證實，須延遲至台灣時間6日凌晨1時前公布結果。

1112

拜登確定取得密西根州16張選舉人票後，在推特上再度發文慶賀，「我們一定會贏！」

1005

根據《路透社》，北卡羅萊州選務官員貝爾（Karen Brinson Bell）表示，目前北卡州已處理約550萬張選票，還有11.7萬張郵寄選票待處理，開票數字直到11月12、13日前皆不會改變。

0945 

根據《福斯》，民主黨總統候選人拜登現已獲得7164萬張選票，創下史上總統候選人最高得票紀錄。

0904

川普私人律師、前紐約市長朱利安尼（Rudy Giuliani）正趕往費城，推特上聲稱賓州有大規模「選票詐欺」。

0804

《CNN》報導指，賓州州長記者會表示，開票進度順利，但要開完還是得花數日。據《福斯》統計，川普在賓州以51.4%支持度領先，有望拿下20張選舉人票。

0708

截至台灣時間5日上午7點，尚未有開票結果的州如以下

阿拉斯加（3票）
喬治亞州（16票）
北卡羅來納州（15票）
內華達州（6票）
賓夕法尼亞州（20票）

0558

CNN率先報導，《福斯新聞》跟進，拜登拿下關鍵搖擺州密西根州，再取得16張選舉人票，累計拿下264張票，只要再一州勝出，便能跨越270票門檻成為下一任美國總統。

0536

川普團隊向密西根州、賓夕法尼亞州提起訴訟，要求暫停計票，許多聲音認為他毫無運動家精神，將美國總統大選演成一齣荒誕劇。對此，部分共和黨人已經出面發出異議，認為川普若真的輸掉大選就應該服輸。

參議院多數黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）平時多迴避公開批評川普，但他4日表示，「宣稱你贏得大選跟真的計票結束勝出，是不一樣的。」

紐澤西州長克里斯蒂（Chris Christie）表示，「（川普）沒有任何根據能提出那些訴訟，就是沒有。所有的票都還在計算當中。」

0510

拜登向全國發表演說，表示超過1億4500萬人出來投票，是相當令人印象深刻的事。他表示在經過整夜的開票長跑，他和團隊都認為將有機會跨過270票門檻，成為下一任美國總統，「當計票結束以後，我相信我們會成為贏家。」

「他們不是敵人，他們不是我們的對手」，拜登喊話今天若以一個民主黨人勝選，他將以一個美國總統治國，並將帶領全國走上療傷愈和之路。

0502

川普除向法院提起訴訟要求密西根州暫停計票外，團隊也在目前差距甚小的賓夕法尼亞州提出訴訟，因團隊認為該州開票未公開透明。

0454

總統大選陷入膠著戰之際，美國國會席次也相當接近，眾議院民主黨人以202席領先共和黨的188席，只要跨過218席的門檻就能成為多數黨；參議院方面，民主黨取得47個席次，共和黨則拿下48席次，過50席門檻便能成為參院最大黨。

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