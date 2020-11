川粉變多了！兩黨普選票雙雙超越2016年　拜登贏過希拉蕊

記者詹雅婷/綜合報導

衛報最新消息指出,民主黨總統候選人拜登普選票數現已來到6740萬993票,超越2016年希拉蕊所創下的6584萬張,也超越川普當年獲得的近6300萬張選票。不過,川普今年票數也已衝破6556萬張選票,超越2016年。

分析指出,無論川普到最後是勝選還是敗選,在他當了4年總統之後的今日,把選票投給他的人確實比2016年還要多。

Win or lose, a lot more people voted for him this year, after watching him as president* for four years, than voted for him last time.