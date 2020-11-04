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烏特邦「錢櫃80人啪戰」　主揪韓大特判緩刑…臥底記者也挨告

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▲▼烏特邦主辦人韓大特在27日晚上8時許到派出所說明。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲烏特邦錢櫃淫趴主辦人韓大特被依播送猥褻影像等罪判緩刑。（資料照／記者邱中岳翻攝）

記者劉昌松、黃宥寧／台北報導

今年5月間，有周刊報導記者直擊網路團體「烏特邦」在錢櫃KTV舉辦多人運動，前後80名男女在包廂內「啪啪啪」，警方找到在twitter上化名「韓大特」的林姓主辦人，並循線找到在現場裸露的劉姓男子等人，台北地院9月間已依播送猥褻影響等罪，判林男等5人緩刑2年到3年，條件是支付國庫3萬元到6萬元，另外錢櫃控告撰文記者涉嫌妨害名譽部分，4日處分不起訴。

周刊在5月27日，以「實名制社交距離攏系假　錢櫃百名男女多人運動」標題，圖文並茂地報導，網路團體烏特邦在錢櫃KTV包廂內辦party，有男子輪流讓女性口交，也有男性穿丁字褲讓女生打屁股，報導形容現場是「錢櫃運動場，80人擠包廂啪啪啪，KTV默許雜交趴」。

案件曝光後，轄區警方查出在網路上揪團的twitter帳號「韓大特」，是本名姓林的40歲男子，將他約談到案說明，他當時表示，「只是約大家唱歌、喝酒」，酒酣耳熱之際陸續發生「脫序行為」，想要阻止已經來不及了。警方另外循線找到在4月18日這場錢櫃中華新館舉辦的淫趴中，公然露臀奔跑讓人拍攝的劉姓等4名男子。

檢察官調查後，認為林男雖然揪團「唱歌」，但所收費用是用來攤平消費，查無為了圖利而使人猥褻或性交的犯行，處分不起訴，但是林男事後又把現場淫亂影音po上網路，涉犯播送猥褻影片罪，現場裸露的劉姓等4人也涉犯公然猥褻罪，將5人一併提起公訴，法院9月已判林男播送猥褻影響等罪，徒刑8月，得易科罰金，繳交國庫6萬元可換緩刑2年；其餘4人涉犯公然猥褻罪，各獲緩刑2年，條件是繳庫3萬元。

在此同時，錢櫃不滿被周刊影射在經營不正當場所，損害公司形象，控告撰文記者和總編輯涉嫌加重誹謗，但是檢察官認為，韓大特等人確實已因為在錢櫃舉辦淫趴而遭起訴，記者並未惡意杜撰事實，而錢櫃營業場所遭人利用媒介猥褻等不法事情，也與公共利益相關，因此處分不起訴記者和總編。

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