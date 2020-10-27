消費2節直接升等…新竹男秒掏錢！剛完事門就被打開　結局超尷尬

▲阿宏被依法判2月徒刑。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫Pixabay）

記者林昱萱／新竹報導

一名男子「阿宏」（化名）是一間會館之負責人兼櫃台人員，但他卻讓女子「阿桃」（化名）在店內從事半套性交易，甚至聲稱只要每次消費兩節，即可享受阿桃的性服務。對此，新竹地院審理後，依法判他2月徒刑，得易科罰金。

判決指出，阿宏是新竹某會館之負責人，而他同時也身兼櫃台行政，但他卻基於意圖使女子與他人猥褻行為，而媒介、容留以營利之犯意，讓阿桃在該處為男客從事半套性交易，並由阿宏負責接待男客前往2樓的包廂，之後再通知阿桃到該處為男客服務。

此外，阿宏也訂下收費標準為，每節40分鐘收費新台幣1500元，店家分得1000元，阿桃分得500元，而若每次消費2節，男客就可享用阿桃的半套服務。對此，警方於3月間前往該處臨檢時，當場查獲阿桃與男客完成半套性交易，並於現場查扣使用過的衛生紙團、帳冊一本。

對此，法官認為，阿宏容留女子與他人為猥褻之行為，已經有損社會善良風俗，因此依犯圖利容留猥褻罪，判處他2月徒刑，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日，扣案之帳冊一本，沒收之。

【更多新聞】

花15萬「買清大學歷」！單親媽變科技廠副理 露餡秒喊：我有付出

台南「蘇大媽」慘了！亂檢舉1480件 要被關8個月

水電工「塑膠桶藏屍」...狂倒54瓶鹽酸！加裝管線讓屍水排進馬桶