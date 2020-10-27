　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

消費2節直接升等…新竹男秒掏錢！剛完事門就被打開　結局超尷尬

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲飯店,旅館,房間。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲阿宏被依法判2月徒刑。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫Pixabay）

記者林昱萱／新竹報導

一名男子「阿宏」（化名）是一間會館之負責人兼櫃台人員，但他卻讓女子「阿桃」（化名）在店內從事半套性交易，甚至聲稱只要每次消費兩節，即可享受阿桃的性服務。對此，新竹地院審理後，依法判他2月徒刑，得易科罰金。

判決指出，阿宏是新竹某會館之負責人，而他同時也身兼櫃台行政，但他卻基於意圖使女子與他人猥褻行為，而媒介、容留以營利之犯意，讓阿桃在該處為男客從事半套性交易，並由阿宏負責接待男客前往2樓的包廂，之後再通知阿桃到該處為男客服務。

此外，阿宏也訂下收費標準為，每節40分鐘收費新台幣1500元，店家分得1000元，阿桃分得500元，而若每次消費2節，男客就可享用阿桃的半套服務。對此，警方於3月間前往該處臨檢時，當場查獲阿桃與男客完成半套性交易，並於現場查扣使用過的衛生紙團、帳冊一本。

對此，法官認為，阿宏容留女子與他人為猥褻之行為，已經有損社會善良風俗，因此依犯圖利容留猥褻罪，判處他2月徒刑，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日，扣案之帳冊一本，沒收之。

【更多新聞】

花15萬「買清大學歷」！單親媽變科技廠副理　露餡秒喊：我有付出

台南「蘇大媽」慘了！亂檢舉1480件　要被關8個月

水電工「塑膠桶藏屍」...狂倒54瓶鹽酸！加裝管線讓屍水排進馬桶

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
內湖直擊！大陣仗「裝甲車隊」疾駛上陽明山
男賭氣開瑪莎拉蒂自撞公車亭天價維修費曝光！車主崩潰
拜登兒與亡兄女兒脫衣畫面流出　提前投票選民崩潰要改投川普
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台64驚悚逆向畫面曝！超級三寶開車上演玩命關頭　重機搏命秒閃

白衣女慢慢走向外海...海巡所長：我只要妳活著！她回頭了

潮州警擋強行入侵！男拉扯倒地「顱內出血」…雙方互告傷害

涉收廠商賄賂、招待喝花酒　雲林縣2地政處公務員收押

噁男傳訊「女兒我一定弄上床」又在幼子前性侵按摩女

恐怖衝擊！清水22歲騎士與轎車猛撞亡　機車解體零件散落路口

浴室裝針孔偷拍妻子、親戚女兒洗澡　大叔辯：解決生理需要

台21線山道屁孩壓彎噴衝對向　紅牌重機阿伯慘被擊落畫面曝光

雲林地政處2官員涉收賄！工程完工續攤喝花酒　聲押獲准

彰化和美上演「穿越」劇！超商員工誤踩油門　撞破大門玻璃

《我的婆婆》結局鍾欣凌揭「餅店留給兒子」原因　網友看哭道歉「對不起」：誤會彩香了

後輩見退貨遠征隊超緊張「口誤+手抖」　嚴正化.李孝利練到凌晨…後台緊擁哭了

遇警臨檢「錄影自保是否合法？」　律師：警行公務不能主張隱私權

KID：最後一集，謝謝大家　《玩很大》倒數5分「小鬼回星球」引鼻酸...

水費暴增懷疑漏水？達人教撇步 檢查水錶簡單步驟...自己也能修！

千萬藍寶堅尼搶車位馬路中迴轉 車尾撞倒路邊機車...網笑：好丟臉

4女毀逢甲住房「床單包檳榔渣」　飯店經理直呼：像是國旅大毀滅

Lulu.白癡公主玩到失控地上扭成一團　「社經地位」一聽秒歪樓：什麼意思XDD

《料理之王》女選手做菜二度把Lulu請走XD 　金鏟子直接炒斷：我傻眼！

小琉球民宿一晚280元？他秒下訂　事後「價格漲6倍」...業者出面喊冤

台64驚悚逆向畫面曝！超級三寶開車上演玩命關頭　重機搏命秒閃

白衣女慢慢走向外海...海巡所長：我只要妳活著！她回頭了

潮州警擋強行入侵！男拉扯倒地「顱內出血」…雙方互告傷害

涉收廠商賄賂、招待喝花酒　雲林縣2地政處公務員收押

噁男傳訊「女兒我一定弄上床」又在幼子前性侵按摩女

恐怖衝擊！清水22歲騎士與轎車猛撞亡　機車解體零件散落路口

浴室裝針孔偷拍妻子、親戚女兒洗澡　大叔辯：解決生理需要

台21線山道屁孩壓彎噴衝對向　紅牌重機阿伯慘被擊落畫面曝光

雲林地政處2官員涉收賄！工程完工續攤喝花酒　聲押獲准

彰化和美上演「穿越」劇！超商員工誤踩油門　撞破大門玻璃

中職／悍將魔鬼秋訓來了　洪總：大家要快快樂樂用心練球

台64驚悚逆向畫面曝！超級三寶開車上演玩命關頭　重機搏命秒閃

不能出國沒關係！「頭等飛機餐」賣場吃得到　紅酒燉牛肉飯、牛肉麵都有

G6菜鳥先發對決光芒王牌　運彩看好道奇奪冠

9人雨中哀悼去世家人　屋頂突然倒塌...5女睡夢中被活埋

川普怒斥「60分鐘」主持人畫面曝！氣到突然離開現場

掃光飯店備品很小氣？　旅館業者親曝「真相」：希望客人全拿走

謝龍介賭輸！今下午赴台中葫蘆墩公園跳溪…網嚇傻：5天前才出事

出口最大功臣　前9月電子零組件比重占近4成　積體電路最大宗

果粉怒了！MagSafe配「最新轉接頭」才有15W快充　用舊款會變慢

社會熱門新聞

角頭要命小方前妻！大姐頭入女監淪人肉沙包　血淚信曝

即／爸媽前晚吵架　蘆洲11歲女童校內墜樓

他開海神撞公車亭半毀　車主全目睹

「重量級女囚」打趴大姐頭！還性侵室友：紅燈擋不住流氓

視訊不能斷！她怕哥逞慾　嬸跪哭求情

想偷小英病歷！3立委助理涉共諜　2人認罪

花15萬「買清大學歷」　她變科技廠副理

惡老闆囚禁母女3人　直播主揪團救人

即／台南「蘇大媽」慘了　要被關8個月

文創董座陷資金缺口　跑高嘉瑜服務處汽油淋身

非法女移工跌落鷹架　遭鐵條刺穿右腰亡

台中受虐女童獲救　見飯糰雙眼發亮

見晨運女背太殺　噁男尾隨回家撲倒

台21線重機遭三寶「跨雙黃線擊落」

更多熱門

相關新聞

吳怡農空降？林智堅接班人提前開打　除了鄭宏輝還有2位也被點名

吳怡農空降？林智堅接班人提前開打　除了鄭宏輝還有2位也被點名

新竹市長林智堅的第二任期兩年後屆滿，誰最適合接下他的棒子，根據熟悉竹市地方選情的人士表示，目前被點到名的角逐者，包括五屆議員、地方實力雄厚的鄭宏輝，2016年由台聯轉進民進黨的議員李妍慧，以及青年議員陳建名。

女醉倒遭撿屍輕生亡！房東弟辯：她勾引我

女醉倒遭撿屍輕生亡！房東弟辯：她勾引我

小姐才剛蹲下來摸　他秒推開喊停

小姐才剛蹲下來摸　他秒推開喊停

新竹女登七彩湖失蹤　隊友看她落單

新竹女登七彩湖失蹤　隊友看她落單

新竹6間隱藏版質感小店

新竹6間隱藏版質感小店

關鍵字：

新竹猥褻

讀者迴響

發燒話題

地震 丁小芹 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

公務員飲水放「母豬發情素」害女同事狂懷孕

換中獎發票！行員：這張1000萬...他下秒GG

連鎖雞排店爆退盟潮　業者曝心酸

台中爸打疫苗倒下！妻哭著簽病危通知

吳宗憲打疫苗身體巨大變化：我後悔了

高雄傳奇茶店搶進「最貴路口」賣Buffet　嗆：比漢來好

角頭要命小方前妻！大姐頭入女監淪人肉沙包　血淚信曝

不會立中柱！台中女遭房東趕走

被酸Hermès都不會唸！歐陽妮妮：講正確又罵我做作

即／爸媽前晚吵架　蘆洲11歲女童校內墜樓

沒錢也能叫外送？內行怒：僅司機知道

徐凱希曾挨罵勾引《星光》男選手

人夫瞞荒唐性史！高燒送醫驗出愛滋

他開海神撞公車亭半毀　車主全目睹

「重量級女囚」打趴大姐頭！還性侵室友：紅燈擋不住流氓

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》結局鍾欣凌揭「餅店留給兒子」原因　網友看哭道歉「對不起」：誤會彩香了

《我的婆婆》結局鍾欣凌揭「餅店留給兒子」原因　網友看哭道歉「對不起」：誤會彩香了
後輩見退貨遠征隊超緊張「口誤+手抖」　嚴正化.李孝利練到凌晨…後台緊擁哭了

後輩見退貨遠征隊超緊張「口誤+手抖」　嚴正化.李孝利練到凌晨…後台緊擁哭了

遇警臨檢「錄影自保是否合法？」　律師：警行公務不能主張隱私權

遇警臨檢「錄影自保是否合法？」　律師：警行公務不能主張隱私權

KID：最後一集，謝謝大家　《玩很大》倒數5分「小鬼回星球」引鼻酸...

KID：最後一集，謝謝大家　《玩很大》倒數5分「小鬼回星球」引鼻酸...

水費暴增懷疑漏水？達人教撇步 檢查水錶簡單步驟...自己也能修！

水費暴增懷疑漏水？達人教撇步 檢查水錶簡單步驟...自己也能修！

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面