薇閣大地主家產百億為800萬興訟　離職法務涉領走擔保金遭起訴

▲台北大地主甘氏家族因訴訟費用800萬元被人拿走，怒告前法務涉嫌背信。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

擁有百億資產的台北大地主甘氏家族，7年前為了爭取1間建設公司經營權時，為了攸關公司董事會行使職務的假處分案，拿了800萬元透過王姓前法務和黃姓男子拿到法院作為擔保金，等經營權官司告一段落，甘氏家族發現擔保金被黃男領走，憤而提告，台北地檢署調查後，4日依背信罪起訴王、黃2人。

甘氏家族崛起第一代甘南清出身於台北雙連地區，早年從拆船業務切入鋼鐵業，先後成立台灣製鋼礦業和東光鋼鐵2家公司，迅速累積財富，成為北台灣鋼鐵大王，當年與台灣首富侯雨利齊名，併稱「北甘南侯」。

之後甘家事業由第二代甘建成、甘建福接手後，2公司舊廠址大多位居台北市黃金地段，其中一塊地租給薇閣精品旅館，甘家光靠月租收入上億元，外界估計甘氏家族資產上百億元。

而本件800萬元背信案起源於2013年間，甘氏家族想拿下春煇建設公司經營權，除了本身近半股權外，另外透過王姓法務找上黃姓男子協助蒐購股票，希望一舉拿下春煇董事會控制權，結果改選董監事過程發生爭議，甘氏家族和對手展開訴訟戰，並以借貸名義提供近800萬元，請黃男拿去當作擔保金，向法院聲請暫停新任董監事職務的假處分。

等到春煇董監事改選訴訟告一段落，甘氏家族發現當初出借的擔保金已被黃男領走，黃男堅稱擔保金是自己籌來的，否認向甘氏家族借貸，但是檢察官調查，王姓法務確實有受甘氏家族委託處理春煇公司股權、假處分等事務，也在借據上代簽收了近800萬元，王男事後卻另外請律師協助黃男，把這筆錢領錢，因此認定王、黃共同涉犯背信罪嫌，依法起訴。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

台大校長管中閔被控違法兼職 北檢「查無不法」9件全簽結

「斷雙腳殺全家」逼澎恰恰張綱維還錢 芋仔、楊醫師聲押禁見

小王拒分手傳訊「拉妳撞高鐵」 衝會議室暴打人妻下場出爐