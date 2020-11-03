酒後揪4友台北街頭裸奔！影片PO網供萬人看…嗨ㄎㄧㄤ男下場曝

▲張姓男子喝酒與友人在大街上裸奔，影片上傳網路後遭檢警依妨害風化罪起訴。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者徐愷昕／台北報導

張姓男子今年與3名友人酒後在大街上裸奔，事後還將影片上傳追蹤人數達萬人的網站供大眾觀覽，猥褻行為引發爭議，檢警因此介入調查。台北地院審結依妨害風化等2罪判張男拘役50日，得易科罰金5萬元，但法官考量他犯後坦承錯誤且有悔悟之心，予以緩刑2年，並須支付公庫2萬元。全案仍可上訴。

張男某日晚間與林、楊、陳等3名好友在北市某店狂歡，酒後散場時，他們一行4人竟直接在店家外的行人道上把衣褲脫下，公然裸露屁股及下體奔跑，一旁劉姓男子還幫忙將過程錄下製成影片。

裸奔結束，張、劉及林等3人為了增加自己在社群網路的粉絲流量，遂將猥褻影像張貼出來供人觀覽，而劉4月19日又再把影片傳給另名男子小緯（化名），讓他貼在其追蹤數達萬人的個人網頁上。

台北地院審理時認為，張男將猥褻影像流傳於公眾，助長淫風的行為已破壞社會善良風俗，不過考量他犯後坦承犯行、深感悔悟，過去也沒有任何前科紀錄，審結依公然猥褻罪、網際網路張貼猥褻影像供人觀覽罪，各判他拘役30日及40日，合併應執行50日，得易科罰金5萬元，另予以緩刑2年，但緩刑期間須付保護管束，並須支付公庫2萬元。全案仍可上訴。至於其他參與裸奔、拍攝的人以及小緯則另案審理。

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