鞭炮轟趕「一級瀕危」東方白鸛　天津人鳥衝突惹議

▲在天津落腳的東方白鸛。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者陳政錄／綜合報導

生態保育和經濟發展如何取得平衡，是人類永續發展的重要課題。近日大陸天津一起漁民用鞭炮，轟趕一級瀕危物種東方白鸛的訊息引發熱議，當地居民表示，由於目前正處於魚塘「出魚」期間，驅趕鳥類無可厚非，但保育人士也提到，官方應首先完善養殖戶「補償機制」，才能一勞永逸。

東方白鸛是一種大型珍禽，屬於鸛科鸛屬，體長為110到128公分，重3.9到4.5公斤，在中國大陸是一級重點保護動物，也被國際自然保護聯盟定為瀕危種。

▲台灣愛鳥人士拍攝到的東方白鸛。（圖／吳素娥提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

據《澎湃新聞》報導，進入候鳥遷飛旺季，統計至11月3日6時許，今年遷徙途經天津的東方白鸛達1398隻。「比往年任何時候都要多」，護鳥志願者表示，由於劃定保護區（七里海）內的食物匱乏，東方白鸛沒有進入保護區停歇，飛到周邊魚塘覓食，導致養殖戶為了減少損失，施放鞭炮驅趕東方白鸛，或敲捅、敲盆製造噪音驅逐。

漁民表示，候鳥遷徙時間正好是出魚季節，造成候鳥棲息地改變，一隻東方白鸛一天能吃兩到三斤的魚。護魚人士坦言，鞭炮驅趕是普遍做法，但巨大聲響會使鳥類受到驚嚇。

天津市規劃和自然資源局森林野保處指稱，官方已於4日召開會議，部署加強宣傳教育工作，呼籲養殖戶不要做出傷害候鳥的事情，並指除了東方白鸛，也有其他鳥類在養殖戶魚塘覓食，稱候鳥對養殖戶造成的損失，將會積極研究針對性的解決辦法。

▲大陸養殖戶燃放鞭炮驅趕在魚塘的候鳥。（圖／翻攝澎湃新聞）

北京師範大學生命科學院教授張正旺提到，按照大陸《野生動物保護法》第十九條規定，因保護本法規定保護的野生動物，造成人員傷亡、農作物或者其他財產損失的，由當地人民政府給予補償，具體辦法由省、自治區、直轄市人民政府制定。他建議，當地應盡速完善辦法，對候鳥不傷害、不捕抓、不打擾。

對於近日天津的人鳥衝突，也引發陸網討論，有人坦言，「保護動物和自家的糧，是一個難題」、「進退兩難」、「養殖物也有難處」，或諷刺「志願者沒損失撐得荒」，但大多也呼籲政府能盡快完善辦法，或獻策養殖戶轉換思路，改開直播邀網友參與餵食打賞、劃地向遊客收費觀看保護鳥類等。

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