秘魯巫師2026預言曝！川普出手終結馬杜洛　烏克蘭戰火難熄

▲巫師預測馬杜洛明年將在川普的介入下倒台。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

來自秘魯利馬（Lima）的一 群巫師29日舉行一年一度的傳統儀式，針對2026年發表各項預測。巫師們預測，委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）明年將在美國總統川普（Donald Trump）的介入下倒台，但烏克蘭戰爭等國際衝突短時間內恐難平息。

巫師團預見馬杜洛下台 川普將是關鍵

這群巫師在利馬米拉弗洛雷斯區（Miraflores）的海邊進行年度祈福與預測。巫師西蒙恩（Ana María Simeón）指出，他們已預見明年委內瑞拉政局將出現大變動，「我們已祈求馬杜洛離開、退休，並預見明年美國總統川普將能夠將他撤職。」

除了馬杜洛的命運，巫師們也預言了國際局勢的走向。他們表示，雖然各國領袖都在努力，但像烏克蘭戰爭這樣的全球衝突，在2026年預計仍會持續下去。

飲致幻「死藤水」通靈 去年曾神準預言前總統之死

這群秘魯巫師團每年的預言紀錄好壞參半，雖然他們去年曾預警以色列與加薩（Gaza）之間會爆發核戰爭，但目前當地處於停火狀態。

不過，他們在2023年12月的預言卻相當精準，當時他們直言因侵犯人權入獄的秘魯前總統藤森謙也（Alberto Fujimori）將在12個月內離世，結果藤森果真在2024年9月因癌症病逝，享壽86歲。

在進行正式儀式前，巫師們會先飲用由「死藤水」（Ayahuasca）與「聖佩德羅仙人掌」（San Pedro cactus）等原生植物調製的致幻湯劑，相信這能賦予他們預知未來的神祕力量。

沙灘鋪設古柯葉祈福 預警2026恐有天災

儀式當天，巫師們在拉埃拉杜拉海灘（La Herradura beach）鋪上地毯，擺放黃色鮮花、古柯葉與長劍等物品，並在跳舞與演奏祖傳樂器的過程中，祈求中東和平、俄烏戰爭結束及馬杜洛倒台。

巫師們強調，這些儀式是為了向神靈祈禱，希望能鼓勵全球領導人做出正確的決定。然而，除了地緣政治，他們也對2026年的大自然發出警告，預測未來一年可能會出現地震與氣候異常等自然災害。