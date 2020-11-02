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3歲男童幼稚園「跳樓」！將門反鎖窗台墜下…樓下老師尖叫一片

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▲▼男童從幼兒園3樓跳下。（圖／翻攝自漩渦視屏）

▲男童站在窗台上。（圖／翻攝自漩渦視頻）

記者鄭思楠／綜合報導

山東臨沂2日驚傳一起兒童墜樓慘案！據網友爆料，10月27日下午，當地幼稚園的一名3歲男童，打掃廁所時把門反鎖，之後竟爬上窗台，從3樓一躍而下。據網傳影片中，當時樓下有3名大人，似乎不斷對著站在窗台的男童喊話，但最終孩子還是果斷跳下。

據《漩渦視頻》報導，臨沂市費縣一名網友爆料，10月27日下午，信合村幼稚園一男童從3樓跳下，現場尖叫聲不斷。

該網友反映，男童掃廁所時把門反鎖，一時情急做出如此舉動。據悉，該男童目前正在醫院治療。當地教育局工作人員稱，一切以官方通報為准，該事件正在進一步調查中。

▲▼男童從幼兒園3樓跳下。（圖／翻攝自漩渦視屏）

▲男童從幼兒園3樓跳下。（圖／翻攝自漩渦視頻）

據費縣教育局最新通報稱， 10月29日上午9：40左右，費縣信合村幼稚園，一男童上廁所時誤將門反鎖，在無法正常打開後爬上窗台翻過護欄，在老師極力安撫和勸阻過程中，男童從3樓跳下，經樓下保全接住後滑落到地面，隨後緊急送醫治療。經全面檢查，孩子前額右側有輕微骨折，其他部位沒有受傷，繼續觀察治療5日後可以出院。

網友看後心驚表示，「幼稚園男童掃廁所？？？？？？」、「幼稚園設置有問題吧？窗戶沒加護欄？？」、「幼稚園老師不能破門救人？老師都不知道去看一下！？」、「讓幼稚園的孩子掃廁所？？？？牛逼」。

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