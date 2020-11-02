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快訊／成大電機博士生自殺身亡　「念書壓力大」才當房仲幾天

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▲成大電機系張姓博士生輕生，警方調查發現張男疑學業、工作雙重壓力大，引思覺失調症發作輕生。（圖／記者林悅翻攝）

▲成大電機系張姓博士生輕生，警方調查發現張男疑學業、工作雙重壓力大，引思覺失調症發作輕生。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

2020年9月中旬，成功大學化工系3年級林姓學生在系館輕生，10月30日台南市永康大灣網寮橋，傳出成大電機系張姓博士生輕生，警方調查發現張男疑學業、工作雙重壓力大，疑思覺失調症發作輕生。

據了解，10月30日晚上9時多，有民眾在台南市永康區大灣網寮橋發現，有人以童軍繩綁住路燈基座，懸吊於橋下，民眾趕緊打給里長，里長立即報警，警消趕到現場，發現該男子已無生命跡象，警方在現場發現39歲張姓男子的機車，未發現有遺書，經通報家屬指認為張男無誤。

警方查出，死者張男（39歲）是成大電機系博士5年級生，疑患有嚴重思覺失調症，常有幻聽、幻想，自博士班1年級開始，學校就發現該生精神有異常，即將其列為高關懷個案。學校心輔組曾約談張男關懷，張男一直拒絕接受輔導。

據了解，張男近來認為念書壓力很大，去房仲業應徵，上了幾天班，發現其實上班壓力更大，疑學業、工作雙重壓力下引發思覺失調發作，才釀成憾事。

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