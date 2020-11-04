6對新人同時結婚！傻新娘竟「走錯廳」現場大混亂　結局慘了

▲小芳走錯婚禮現場。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者蔡儀潔／綜合報導

結婚「上錯花轎」的烏龍真實上演，河南一間飯店日前同時有6對新人舉辦婚禮，但沒想到安排過程出了問題，其中一名新娘小芳（化名）竟進錯廳，整個流程大亂套，親友的禮金也給錯，更令人傻眼的是，事後他們去討錢時，竟遭到對方拒絕。

▲一小部分的女方親友因為小芳進錯廳，禮金也給錯人了。（圖／翻攝自秒拍）

綜合陸媒報導，新人籌備婚禮時通常會翻農曆選好日子，日前河南有一間飯店同時有6對新人結婚，新娘小芳竟不小心走錯廳，走到一半才發現，匆忙跑到外面。不過這個小意外並沒有到此結束，一小部分的女方親友因為小芳進錯廳，禮金也給錯人了。

婚禮結束後，小芳向另一對新人討回禮金，雙方溝通要在24日解決，然而對方卻遲遲不肯退錢。從聊天對話中可以看到，小芳打了2通電話，但是都被拒接，無奈之下只好傳訊息溝通。

小芳說，「姐，婚禮當天你說讓24號去你家解決了，今天都去你說的新街了，給你打電話不接、微信不回？我們也不想打擾你們婚禮，現在你們應該不忙了吧？」並強調自己只是想拿回禮金。

▲對話內容。（圖／翻攝自秒拍）

拿錯錢的新人隨後表示，要把時間改成隔天下午1時許再去飯店對禮金，查查看究竟包錯了多少錢，但過程中不停推託，遲遲不肯把拿錯的禮金退回，令人相當傻眼。

消息傳出後，網友紛紛留言表示，「給禮金之前都不看看是不是同家人？」、「可能是覺得退禮金不吉利吧」、「這都不退？是不是窮瘋了」。