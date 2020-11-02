兒子工作壓力大跳海！　頭七當天「6旬母同一位置墜海亡」

▲36歲兒子在跨海大橋跳海失蹤，7天後母親在同一位置墜海身亡。（圖／翻攝自半島晨報）

記者鄭思楠／綜合報導

在星海灣跨海大橋下方的防浪堤旁，民眾10月31日深夜意外發現了一具女屍。大連萬眾應急救援隊打撈起遺體，一看歎氣「原來是她」！原來，一周前，她36歲的兒子翻越跨海大橋護欄，跳海後失蹤；這位母親自感兒子生還希望渺茫，情緒極度低落，沒想到，一周後，她在同一位置墜海身亡。

據《半島晨報》報導，10月25日零時，在大連星海灣跨海大橋高新區出入口附近釣魚的民眾，目擊到了令人惋惜的一幕。一名30多歲的男青年翻越護欄，從跨海大橋跳入海中。

此前，男子在跨海大橋上徘徊許久，他用手機收發簡訊，或是望著釣魚的人發呆。誰也沒有想到，他突然做出了輕生的舉動。警方和救援隊持續搜救多日，仍無他的音訊。

目擊者稱，男子跳入海中後，在海上漂浮著，沒過多久就被海流子沖走了，「這麼冷的天，海水又這麼涼，生還的希望實在是太渺茫了！」儘管生還的概率幾乎為零，但各方仍然沒有放棄搜救。

大連萬眾應急救援隊主城區隊負責人說，男子跳橋後，他年過6旬的父母情緒極度低落，看著令人揪心不已。男子今年36歲，跳橋前曾表示工作壓力大，有輕生的苗頭。

24日晚，男子曾在跨海大橋上來回走，被父母發現後趕來勸阻。兒子向父母承諾，絕不會輕生。如此，父母才稍微放心一些。意外的是，25日零時，男子還是跳下了大橋，走上了不歸路。

當時，男子把手裡的紙袋扔進海裡，然後一腳邁到了護欄外。釣魚的目擊者發現後，連忙衝過去試圖拽住他，可只拽住了外套的一角。

「最近這幾天，老兩口一直跟我們在一起，等待救援的消息，」大連萬眾應急救援隊主城區隊負責人說，31日下午，他還見過男子的母親，「狀態很不好，兒子出了事，她的心都快碎了。」

10月31日22時左右，在星海灣跨海大橋高新區出入口附近的防浪堤旁，一位民眾意外發現了一具女屍。發現人當即報警，警員聞訊後趕往現場處置。當夜，大連萬眾應急救援隊再次出海，將遺體打撈到了黑石礁岸邊。

經家屬辨認遺體，就是跳橋男子的母親。母親墜海的位置，距離兒子跳橋的地點非常近。老人遺體被打撈上岸後，大連萬眾應急救援隊再次接到消息稱，在大坨島海域，發現了一具男性遺體。經家屬確認，他就是25日零時跳橋輕生的男子。

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