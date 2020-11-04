公視董事名單「政治多元」　李永得：3位偏藍、4位偏綠、其他中性

記者崔至雲／台北報導

文化部昨日公布公視董監事名單，包含施振榮等14位董事候選人，以及高文宏等4位監事候選人。對於外界質疑名單似乎「偏綠」居多，文化部長李永得表示，這次的名單「完全符合公共價值，以及媒體未來趨勢」，名單中有３位是中間偏藍、4位中間偏綠，其他非常中性，都是以專業見長，「我們都有考慮到政治多元，相信他們可以在董事會中，做出理性的溝通」。

▲文化部長李永得。（圖／記者崔至雲攝）

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由文化部提名的14位董事候選人包含，王亞維、王俊博、杜奕瑾、周奕成、施振榮、洪馨蘭、高志尚、唐美雲、孫嘉穗、陳翠蓮、張錦華、聞天祥、劉昌德及謝金河，其中唐美雲及施振榮2位董事候選人係現任董事。監事方面，則再提名王毓莉、張玉佩、高文宏及蔡惠卿等4人，其中張玉佩為第6屆董事，本次則提名為監事候選人。

▲▼行政院再提名公視第7屆董監事候選人名單（圖／文化部提供）

李永得說明，公共電視董監事是非常重要的職務，但是這些職務為義務職，「沒薪水、沒辦公室、沒名、權、益」，因此這次都是由他親自拜訪來的，而公視本身是個多元性的平台，因此在他思考人選時，也秉持著多元、跨領域，名單包含，學術、藝文、傳播等專業人士，其中男女比例，甚至出生背景、專長領域等，都有多元平衡，「這是一個符合公共價值，以及媒體未來趨勢的人選名單」。

提到政治光譜部分，李永得提到，這18位董監事提名裡面，至少有3位是中間偏藍、4位中間偏綠，其他都非常中性，這次很認真的容納了多元聲音，儘管是民進黨執政，但名單中藍綠都有，相信他們可以在董事會中，做出理性的溝通，充分表現多元董事會的一面。

