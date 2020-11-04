臺北市區監理所舉辦「大型車輛行車視野輔助系統駕駛人操作訓練」

▲大臺北市區監理所特邀請客、貨運業者及政府機關駕駛人，舉辦大型車駕駛人行車安全教育訓練，課程內容包含大型車視野輔助系統操作介紹、實車體驗、出車勤前教育、安全駕駛要領等。（示意圖／ETtoday資料照）

地方中心／綜合報導

大型車輛因行車視線問題無心釀成車禍的情況時有所聞，若有方法降低視線死角，行車及人身安全更有保障。因此，臺北市區監理所所長江澍人特別呼籲，大型車駕駛人應善用行車視野輔助系統，以減少視野死角所造成不必要的人員傷亡。為此，臺北市區監理所特定於109年11月4日下午1時至3時，在士林監理站（台北市士林區承德路五段80號）舉辦大型車行車視野輔助系統駕駛人操作訓練，協助大型車輛駕駛人善用行車視野輔助系統，減少大型車視野死角及內輪差車禍，保障用路人安全。

臺北市區監理所特邀請客、貨運業者及政府機關駕駛人，舉辦大型車駕駛人行車安全教育訓練，課程內容包含大型車視野輔助系統操作介紹、實車體驗、出車勤前教育、安全駕駛要領等。所長江澍人在活動中再次提醒，由於大型車轉彎時，必然產生內輪差及視野死角，一旦有民眾進入駕駛視覺死角，便很可能發生交通事故，造成人員傷亡，應多加善用視野輔助系統。

本次11月4日辦理的大型車輛行車視野輔助系統駕駛人操作訓練活動，共計160人參訓，現場讓駕駛人實際坐上駕駛座親身體驗，大型車存在許多視野死角，開車時根本無法完全看到車輛周圍情況，藉此凸顯行車視野輔助系統的重要性。加強操作行車視野輔助系統設備後，對駕駛人助益很大，有助提升車輛駕駛及行人安全，這也是所長江樹人樂見的情況。

臺北市區監理所表示，為提升用路人的安全，政府已經修法通過，自107年1月1日起出廠之大型車新登檢時即應加裝完整行車視野輔助系統，而現在已經領有牌照之車輛，則至109年1月1日起始納入定期檢驗項目，屆時沒有加裝這項設備的大型車，將無法通過檢驗。