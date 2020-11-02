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社會 社會焦點 保障人權

我不敢了！未成年無照跑北宜　聽到可怕後果嚇得求警：給個機會

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▲▼新店警方在北宜公路實施聯合稽查。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲新店警方在北宜公路實施聯合稽查。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者陳豐德／新北報導

「跑山聖地」北宜公路每到周末假日總是吸引許多騎士前往，轄區新店分局為了防治交通事故，10月31日與監理所共同在北宜公路上執行聯合稽查，開罰變更車體設備6件、越級駕駛3件及無照駕駛3件，其中一名騎士還未成年，聽聞要扣車、家長得參加交通講習，頓時不知所措，哀求員警可不可以給個機會。

北宜公路總是吸引不少重機、超跑慕名而來，也因為該路段多為連續彎道，常有駕駛人因路況不熟，未能保持車距、速限，進而釀成交通事故。新店分局為防制交通事故及遏止北宜公路危險駕駛等違規行為，每周六、日在編排勤務於多處重要彎道，取締危險駕駛、超速等違規行為。

▼台北監理所人員到場檢驗車體是否有變更。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼新店警方在北宜公路實施聯合稽查。（圖／記者陳豐德翻攝）

上月31日在執行聯合稽查時，攔下一名長相稚嫩、騎乘125cc摩托車的騎士，他聽聞警方要出示行照、駕照時就緊張地直冒汗，員警察覺不對勁，細問下揭穿他竟是未成年駕駛，並告知他車子得扣走之外，無照駕駛不僅要罰6千元，且駕駛人跟監護人也要同時參加道路交通安全講習，聽到此處他嚇得直說「不敢了」，央求警方給他一個機會，但員警仍依法執行。

新店警方表示，近來的交通事故，發現有少數駕駛人係無照或越級駕駛且年齡層有下降趨勢，本分局會針對此部分加強執法，另外也強調，馬路非賽道，山區路幅狹窄，於彎道高速壓車或是超車，是極危險行為，易反應不及或是失控進而發生事故，唯一的安全法門就是保持速限及安全車距行駛。

▲▼新店警方在北宜公路實施聯合稽查。（圖／記者陳豐德翻攝）

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