酒駕累犯率20.56％！讓他們「進殯儀館看大體」　震撼講習月底上路

▲台中上月初發生酒駕累犯奪命悲劇。（圖／記者陳玉翻攝）



社會中心／綜合報導

社會酒後駕車事件頻傳，交通部公路總局研擬推動「震撼教育」，打算讓酒駕累犯親自到殯儀館觀看大體冰櫃、進入靈堂進行道安講習等，達到遏止效果，最快本月底先由台北監理所實施。台中市上月初才剛發生陳姓累犯酒駕害死2人事件；其中一名彭姓死者的父親表示，只要能減少酒駕就是好辦法；台中市政府也表示不排斥此作法，中央若提出要求將配合規劃。

台灣近5年酒駕累犯人數達到20.56％，累犯違規件數則高達38.1。依照現形制度，酒駕初犯者強制安排6小時道路安全講習、累犯則為2天12小時，但酒駕累犯違規比例仍高達4成。

為了達到遏止再犯的目的，公路總局與台北殯儀館達成協議，研擬安排酒駕道安學員親自走訪殯儀館，除了到禮儀廳上課外，途中也會安排觀看冰櫃大體。公路總局表示，目前各監理所站的酒駕道安講習大多與創世基金會合作，花蓮監理站則與監獄合作，希望未來各監理所站都能擴大與殯儀館或監獄合作，強化推動生命教育。

台中市2月初發生一起嚴重酒駕肇事案，造成一名彭姓男大生和一名鄭姓女騎士慘死。彭姓死者的父親表示，非常支持政府對所有酒駕慣犯的懲罰，只要能達到嚇阻目的，讓酒駕累犯者打從心底感到警惕，任何方法都是好辦法，希望政府多加規劃。

對此，台中市政府表示，市府對於酒駕累犯安排參訪殯儀館一事沒有意見，但目前尚無任何中央機關與市府討論。台中監理所則表示，目前該區與創世基金會合作，安排酒駕累犯前往探訪成為植物人的酒駕受害者，達到警惕遏止目的；對於是否研擬讓學員前往殯儀館「震撼教育」，還須經過通盤考量與規劃。

▼警方酒測臨檢。（示意圖／《ETtoday新聞雲》資料照）



目前，酒駕道路安全講習費用是由公路總局編列預算支付，去年度編列1686.2萬元，但為了讓酒駕者對自己的行為負責，也降低政府財政負擔，交通部研擬修正《道路交通管理處罰條例》，未來酒駕者必須自行負擔講費，初步規劃機車講習12小時1800元、汽車講習18小時2500元。

另一方面，針對酒駕修法部份，各黨團代表與行政機關已經召開《道路交通管理處罰條例》，結論除了將酒駕與拒絕酒測者提高罰金外，更將罰金改為累進制，不設上限。同時，對於累犯、共乘者也加增加相關規範，並新增特殊識別車牌、考慮使用酒精鎖等措施，全面防堵酒駕。

有酒駕致死加重刑責問題，法務部宣示將朝「不確定殺人罪」修法，並在2月27日公布條文。其中酒駕致人於死罪的刑期，可處5到12年；酒駕致人重傷者處3到10年。至於再犯酒駕致死者，則可重處10年以上、無期徒刑或死刑；再犯酒駕致人重傷者，處5到12年有期徒刑。此外法務部規劃在刑法185-3條增訂沒收條款，只要駕駛呼氣酒測值達到0.25mg/L，無論該車是否為駕駛人所有一律沒收。

今年2月2日凌晨，一名曾因酒駕被吊銷駕照的陳姓男子，飲酒後駕駛休旅車行經台中市國光路二段，逆向1公里多連續撞上5輛汽車和3部機車，造成其中彭姓男大生和鄭姓女騎士傷重不治。陳男酒測值0.81，車禍發生後駕駛座甚至還掉下一瓶高粱酒瓶。

監視器畫面顯示，陳男逆向衝撞21歲彭姓男大生和25歲鄭姓女騎士的機車，接著就擦撞路旁多輛汽車，最後撞上民宅2輛車才停下，還差點又撞上另一名周姓女騎士。彭男左腳踝被撞成斷肢，全多多處骨折，頭部外傷，鄭女也全身骨折，兩人送醫後均回天乏術。

彭姓男大生生前就讀建築系二年級，相當孝順懂事，平時在補習班打工。彭父說，兒子出事前一晚才剛回台中，當天晚上出門參加餐敘，未料才剛分開幾個鐘頭就接到噩耗。彭父當場情緒崩潰，痛罵「酒駕真的是害死人、社會的敗類！」

另外，鄭姓女騎士的家人表示，鄭女原本年後要結婚，全家人過年還打算去露營，沒想到她當天只是比較晚下班，一家人從此天人永隔。鄭女的未婚夫一度情緒失控，氣得動手追打肇事駕駛，被員警制止。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。



▼警方連假期間擴大執行酒測臨檢。（圖／記者林悅翻攝）

