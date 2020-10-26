菜雞駕駛遮車牌寫「新手學開車請見諒」　網一看全笑：等收新手大禮包

▲菜雞駕駛在八里上路練車卻將車牌給遮死。（圖／翻攝自重機車友▕ 各區路況、天氣回報中心）



記者陳豐德／新北報導

新北市萬里一名菜雞駕駛為了想要練車，竟然在車子後方貼出白紙，上頭寫著「新手學開車請見諒謝謝您」等大字，並將後車牌牢牢遮掩，被民眾直擊後拍下，笑稱「適合練車的好天氣」；對此轄區警方表示沒有接獲相關報案檢舉，但此舉已經違反道路交通處罰法條，最高可罰4800元以下罰鍰。

民眾將照片拍下後上傳臉書社團「重機車友▕ 各區路況、天氣回報中心」，並引發網友熱議，網友認為「等等不是，整個城市都是駕訓班!?」、「遮下去就能玩gta不被抓到了」、「殺人機器在路上跑喔」、「根本正在修鍊，準備成精了，垃圾教出來的還是垃圾」、「好沒有問題，阿車牌呢？」、「所以是無照駕駛嗎！」

還有網友就說應該送他一份新手大禮包「也太扯，肯定先報警持續回報位置，然後送他一份紅色禮包啊」、「遮牌絕對不是新手」，還有民眾該段文字解讀白話文就是「我隨時會暴衝，看到我閃遠一點，被撞就是你活該」，認為駕駛直接上路把馬路當新手村實在太不應該。

據查，該輛練車的菜雞駕駛行跡路段為八里區中山路二段，疑似為25日下午遮蔽車牌後上路練車。對此轄區蘆洲分局警方表示尚未接獲民眾舉報，但該駕駛行為已經違反道路交通管理處罰條例第13條第1項第1款「損毀或變造汽車牌照、塗抹污損牌照，或以安裝其他器具之方式，使不能辨認其牌號」，可處2400元至4800元罰鍰。

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