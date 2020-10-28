萬聖節限定！超商「美式、拿鐵買2送2」　 還有指定搞怪糖餅第2件6折

▲OK mart萬聖節推各式應景糖餅。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

不給糖就搗蛋！搶攻萬聖節商機，超商陸續推出應景限定糖果、玩具，就是要讓小朋友們覺得好玩又好吃，如OK mart就有獨家限定的「大嘴巴」造型搗蛋糖果玩具，凸眼大嘴造型吸睛度十足，也有多款萬聖節糖餅一次擁有，且還加碼祭出多樣限時優惠，包括咖啡買2送2、指定糖果買1送1等，只在10月30、31日2天限定。

▲萬聖節有各式應景糖餅。

萬聖節就是要搞怪，OK mart這次網羅不少獨家造型糖餅，就是為了萬聖節，有超逗趣的大嘴巴搗蛋糖果玩具、水槍造型糖玩等，以及扭蛋控必收的寵物箱，共有6種狗狗公仔等搜集呢，另外還有南瓜造型的寶格麗棉花糖、LOTTE小熊餅萬聖節限定版巧克力口味等，通通欠吃又欠玩。

且這次也針對指定糖果、咖啡有限時優惠，包括曼陀珠七彩霓虹糖買1送1、特趣巧克力憑代收繳款證明2件只要49元，還有大杯熱、冰美式及拿鐵買2送2，只在10月30、31日限定2天有優惠。

▲全家萬聖節也有「萬聖KA搞怪」專區。

除外，全家今年也打造「萬聖KA搞怪」系列商品，有多款怪奇造型新品如恐怖眼球牛奶巧克力、萬聖節QQ水果軟糖等，餅乾也有樂事巫婆秘製紅醬洋芋片、奇多鬼怪炸雞口味玉米棒，是以暗黑色系為包裝搭配南瓜、女巫圖像，就是要有滿滿有萬聖節氛圍，11月3日前至門市選購萬聖節限定商品也享第2件6折優惠。

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