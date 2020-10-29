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限時3天！咖啡買2送2、糖果第2件6折　四大超商萬聖優惠盤點

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▲超商萬聖節。（圖／業者提供）

▲小7限時三天推出萬聖優惠。（圖／業者提供，下同）

記者陳涵茵／台北報導

搶攻節慶商機，超商應景推出萬聖節限定糖果與玩具優惠，像是咖啡買2送2、指定糖果買1送1等，《ETtoday新聞雲》盤點了四大超商萬聖折扣，限時只有三天。

1.7-ELEVEN

▲超商萬聖節。（圖／業者提供）

▲指定飲品「買2送1」優惠。

7-ELEVEN特別將於10月29日至10月31日限定3天，推出OPEN POINT行動隨時取「買2送1」優惠，品項包括太妃焦糖風味瑪奇朵、巧克力可可歐蕾、現萃茶統一布丁純奶茶、抹茶珍珠歐蕾，每一會員帳號每品項限購2組，冰熱不限，數量有限、售完為止。

2.萊爾富

▲超商萬聖節。（圖／業者提供）

▲新品古吉精品咖啡第二杯5折。（圖／業者提供）

萊爾富即日起推出黑色杯身的Hi Café 新品古吉精品咖啡，11月17日前享購買中杯古吉精品美式咖啡或中杯古吉精品拿鐵咖啡享第二杯5折，此外，門市也提供多項專屬節慶限定的餅乾糖果優惠。

3.OK mart

▲▼OK mart慶萬聖節推各式應景糖餅。（圖／業者提供）

▲OK mart萬聖節推各式應景糖餅。（圖／業者提供，下同）

OK mart上架多款糖果，像是大嘴巴搗蛋糖果玩具、水槍造型糖玩等，以及扭蛋控必收的寵物箱，共有6種狗狗公仔等搜集呢，另外還有南瓜造型的寶格麗棉花糖、LOTTE小熊餅萬聖節限定版巧克力口味等。針對指定糖果、咖啡有限時優惠，包括曼陀珠七彩霓虹糖買1送1、特趣巧克力憑代收繳款證明2件只要49元，還有大杯熱、冰美式及拿鐵買2送2，只在10月30、31日限定2天有優惠。

4.全家

▲▼全家萬聖節推「萬聖KA搞怪」系列商品。（圖／業者提供）

▲全家萬聖節也有「萬聖KA搞怪」專區。

全家今年打造「萬聖KA搞怪」系列商品，有多款怪奇造型新品如恐怖眼球牛奶巧克力、萬聖節QQ水果軟糖等，餅乾也有樂事巫婆秘製紅醬洋芋片、奇多鬼怪炸雞口味玉米棒，是以暗黑色系為包裝搭配南瓜、女巫圖像，就是要有滿滿有萬聖節氛圍，11月3日前至門市選購萬聖節限定商品也享第2件6折優惠。

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