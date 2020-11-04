萌兔遭虐再被「5樓丟下」慘死！林口女起底　貓狗全關屎堆…網怒炸

▲林口女虐兔，還連籠帶兔丟下5樓，兔子當場慘死。（圖／翻攝快樂家族浪浪的窩）

記者陳以昇、陳韻如／新北報導

新北市林口2日晚間發生一起離譜案件！一名王姓女子竟將自己領養回來的棕色兔子連籠子從住家五樓拋下，兔子當場噴血慘死。目擊民眾見狀立刻將慘狀拍下PO網，並報警處理。警方以及動保處人員獲報後趕往現場，發現王女還養了狗、貓，但環境髒亂不堪，幾乎是住在屎堆中，目前警方已介入調查，並將交由動保處開罰。

這起案間發生在2日晚間，一名民眾在臉書發文表示，目擊有人連籠帶兔從5樓丟下，兔子當場重摔落地噴血慘死。警方獲報趕抵現場，立刻調閱周邊監視器畫面調查，並透過網友提供後，聯繫上兔子原飼主，也透過照片確認這隻兔子早已由王女領養。

▲▼動保處介入調查後發現，王女還飼養多隻貓狗，但環境髒亂不堪。（圖／翻攝快樂家族浪浪的窩）

新北市動保處獲悉後介入調查，發現王女先凌虐兔子後再往窗外丟下。動保處還發現，王女家中還養了多隻貓狗，但環境髒亂不堪，滿地排泄物以及臭掉的食物，甚至還有泛黃的枕頭，貓狗幾乎是被關在屎堆當中，處境相當可憐。

原PO表示，當時警方調閱監視器畫面時，一名女警還不捨的頻頻落淚，而目前警方也正積極調查中，若查證屬實，全案也將交由新北市動保處裁罰。

這篇貼文曝光後，不少網友相當憤怒，紛紛留言，「一定要把貓狗帶出來！這人渣一定會再丟！」、「有病請看醫生！應該要公布飼主的照片，太過分了」、「垃圾！肉搜！！！」

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