揪小王上摩鐵！人妻「親就有FU」　完事顫抖求饒：下次別玩屁股了

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▲人夫抓包妻子外遇，還與小王互傳鹹濕對話，氣炸提告求償，獲賠30萬元。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者陳韻如／台中報導

人妻小君（化名）與男子阿敬(化名)發生婚外情，還多次到摩鐵開房間，回家後甚至還互傳鹹濕對話，「下次可以不要玩…屁股嗎？」、「便便都不敢了」等語，被小君丈夫抓包，氣得對阿敬提告。法院審理後，判阿敬須賠償小君丈夫30萬元。

判決書指出，小君與已婚的阿敬發展出婚外情，2018年7月24日2人相約到摩鐵開房間，經過一番激戰之後，讓2人難以忘懷，返家後還不斷互傳鹹濕對話回味當時盛況，不僅如此，小君還向阿敬求饒，「下次可以不要玩…屁股嗎？」、「便便都不敢了」，阿敬則回應，「以後也不會了，怕你不舒服」等語。

此外，小君還傳送自己僅穿著內衣、內褲的照片給阿敬，並詢問應穿著什麼罩杯的內衣，阿敬回應，「以後有機會我會讓你在（應為再）長大」，而小君再傳，「那天要撩你，看你有沒有反應。結果，是不夠辣嗎？桑心」，阿敬則回，「無言，沒有好嗎，是太累」，小君見狀則立刻表示，「我可能光喇舌就…」，阿敬回問，「濕了嗎」，小君再回以，「是」等。

小君丈夫事後透過對話發現2人姦情，氣得提告，但阿敬卻矢口否認，辯稱他並沒有跟小君發生關係。不過，小君出庭時，卻清楚描述阿敬胸毛很多，再加上2人對話，足以認定2人姦情，法官因此判阿敬須賠償小君丈夫30萬元。全案可上訴。

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