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陌生男屋外偷窺！屋主嚇壞PO文　網一見怒炸…警調查發現竟是「他」

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▲▼外甥門外徘徊，被舅舅當作偷窺狂，報警處理。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲外甥門外徘徊，被舅舅當作偷窺狂，報警處理。（圖／記者鄧木卿翻攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中沙路日前發生一起偷窺案件，有男子深夜在民宅外徘迴，還不段探頭查探，讓屋主嚇壞，事後PO網提醒民眾多加注意。警方接獲報案，立刻調閱周遭監視器，並查獲涉嫌犯案的聶姓男子到案說明，結果才發現聶男其實是屋主的外甥，當天晚上只是想去找舅舅聊天，沒想到竟造成誤會。

聶男表示，該民宅屋主是他的舅舅，當日凌晨4時許，吃完宵夜想找舅舅聊天，但因舅舅家裡有養狗，怕太晚狗叫而吵到鄰居，才走到屋旁空地繞到後門進去，因看到屋內有餘光，才想從窗戶看看屋內是否有人可幫忙開門，結果發現没人後，才想轉身離開，但没想到，屋內突然有人大聲喊叫，還衝出門口，他才嚇到趕緊離開。事後，聶男看到新聞報導，才發現自己闖禍，趕緊告訴舅舅當晚的男子是他本人。

▲▼外甥門外徘徊，被舅舅當作偷窺狂，報警處理。（圖／記者鄧木卿翻攝）

屋主事後也證稱，因他平常會在家玩電腦玩到很晚，外甥也知道自己習慣，因此偶爾會在未經聯繫之下半夜到家裡找他聊天，而當晚因女兒發現有人在屋外嚇得大叫，他才趕緊衝出門查看，結果就看到外甥逃離的畫面，但又因為天色昏暗，一時之間沒有認出，才讓女兒將影片PO網，提醒民眾注意。

警方表示，此案件並非偷窺男子出没，還了聶男清白，也結束了一場鬧劇。此外，警方提到，由於沙鹿區出租公寓多，因此將對於民眾及學生租賃處所實施「治安風水師」施以安全檢測，並對於治安熱點及校園周遭增加巡邏密度及提升見警率，另外將持續於轄區及校園週邊昏暗路段協調增加燈光照明及監視等設備，以維護民眾安全。

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