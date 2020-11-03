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重機時速衝110！天堂路來回飆3次「下場慘了」　男騎一半放手鼓掌

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記者許力方／綜合報導

彰化139縣道上演離譜飆車事件，一輛紅牌重機在速限40公里路段飆車，目擊騎士騎到一半鼓掌叫好，結果一轉頭就看到警方設置的機動性測速照相。事後警方發現，當天中午重機騎士竟來回3次狂飆，最高來到時速110公里，追查後重罰2萬4000元，並吊扣牌照9個月，至於拍手的騎士也因構成危險駕駛開罰。

目擊騎士11秒的行車紀錄器影片被曝光網路，只見當時他馳騁在139縣道，行經肇事率最高的19至22路段，緩緩減速，結果後方一輛紅牌重機猛催油門，時速破百往前衝，從左側超車，短短3、4秒時間就已經看不到車尾燈，讓他當場傻眼，甚至舉起雙手拍手叫好。

▲▼彰化139縣重機時速衝110！天堂路來回飆3次「下場慘了」　男騎一半放手鼓掌。（圖／翻攝）

▲彰化139縣時速衝到110！重機騎士來回飆3次重罰扣照。

警方事後追查發現，1日中午12時許，這名重機騎士許姓男子在該路段來回飆車，總共被拍了3張超速，第一張就飆到110公里，第二張也有106公里，第三張則107公里，最高嚴重超速70公里，將依道路交通管理處罰條例累進費率開罰，每張都罰8000元，共2萬4000元，3案累計，並將吊扣牌照9個月；至於後方放手鼓掌的騎士已構成危險駕駛，也要開罰，最高可處2萬4000元罰鍰。

影片引發熱烈討論，車友狂酸「讚，國家需要他」、「穩扣（牌照）」、「大絕招趕快去辦過戶」、「笑了，直接掰掰」、「這肯定扣了」還有不少人驚訝，這條道路上測速照相機數量多，「固定式後還有一個移動的」、「前後固定一支，再加流動，第一次看到。」

事實上，139線「重機天堂」因20公里處的幾個彎道事故頻傳，被當地居民稱為「死亡彎道」，民俗專家更比喻為「鐮刀煞」，今年度截至9月，共已發生189件車禍，造成3死156傷，其中一起就發生在9月6日，一名男大生騎重機在20公里處失控自摔，慘遭輾斃。

警方為此加強取締，並將肇事率最高路段調降速限50公里至40公里，10月下旬起正式上路，執法首日就取締告發超速違規28件。

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▼重機超車狂飆，目擊騎士放手鼓掌。（圖／翻攝臉書社團「重機車友▕ 各區路況、天氣回報中心」）

▲▼機車騎士於彰化139縣道見重機快速經過，竟放手鼓掌。（圖／翻攝臉書社團「重機車友▕ 各區路況、天氣回報中心」）

▲▼機車騎士於彰化139縣道見重機快速經過，竟放手鼓掌。（圖／翻攝臉書社團「重機車友▕ 各區路況、天氣回報中心」）

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