「真的是搶錢！」他吃紅單討拍反被轟　網譙爆：你是火車嗎

▲原PO因超速18公里而吃上罰單。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

記者曾筠淇／綜合報導

許多路段都有限速，如果超過規定時速，可能就會被測速照相機拍起來。一名男網友日前行經高雄市路竹區某路段時，因「超速18公里」而吃上紅單，讓他忍不住直呼，「超過18公里也要抓！真的搶錢欸！」只是想不到貼文一出，反被大票網友嗆爆，「超速不是本來就該罰嗎」、「只能置板凳看熱鬧，我不說了」。

這名網友在「爆怨2公社」發文表示，「我知道請（騎）摩托車騎太快是我們不對，但是…超過18公里也要抓！真的是搶錢欸！」而他在文中也怒批，明明還有這麼多犯罪行為應該先去處理，結果他才超速這麼一點點，警方倒是抓很勤。

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原PO當時行經在高雄市路竹區中山南路上，由於該路段限速60公里，「經測速時速78公里、超速18公里」，所以他才會被開單。原PO雖然無奈，但還是呼籲大家，「這個路段請各位朋友、前輩一定要小心謹慎不要被拍照，因為超速18公里就會被拍照。」

▲原PO的貼文反被網友嗆爆。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

貼文曝光後，許多網友都傻眼回應，「就算超一公里一樣罰啊，法規就是法規」、「你是火車嗎？欠嗆欠嗆」、「所以要超速多少公里才能抓」、「自己違規扯到其他地方幹嘛」、「怎麼現在的人犯錯還一副很理所當然」、「為什麼超速18公里不用抓？不懂問話的邏輯」、「你有沒有考過駕照」、「超速是事實啊」。

此外，也有網友胡鬧表示，「太慢的緣故，快一點就過了」、「78公里太慢，要騎到87公里才不會被拍」、「開紅單就是想告訴你，騎太慢了！加油好嗎」。