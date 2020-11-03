學不到教訓！才發生武界壩4死悲劇　又見20輛車闖河床野營

▲有網友在臉書貼文指控，疑有大批人闖進濁水溪河床野營。（圖／擷取自臉書社團）

記者白珈陽／南投報導

南投縣仁愛鄉武界壩9月13日才發生野營民眾被沖走，釀成4死意外，儘管發生如此慘劇，卻似乎無法警惕部分喜愛野營的愛好者。有民眾2日在臉書野營社團PO文，指稱又有人闖進疑濁水溪河床露營，且人數眾多，停了近20輛車，讓網友看了冷汗直流地說「不怕被沖走？玩命啊」。第四河川局副局長董志剛獲悉此事，他表示，若民眾將車開進河床，且駛離原民道路，除違反水利法78條，罰緩1至5萬元，更恐危害生命安全，盼民眾自制。

2日有民眾於臉書社團《野營才是王道》PO出文章及照片，指控有大批民眾疑在1個多月前才發生事故的濁水溪河床野營，痛批「根本是學不乖」，現場更停了近20輛車，還有多頂帳篷，讓網友看了捏一把冷汗直呼「不怕被沖走？玩命啊」，認為他們是罔顧自己性命，等出事了再來要求國賠；但也有網友緩頰「這是上游，沒有水庫」、「現在是枯水期應該還好」。

▲網友PO出大批人疑於濁水溪野營的照片。

第四河川局副局長董志剛表示，從照片無法看出是哪一個河段，也不太能確定是否就是濁水溪，不過民眾將車子該進河床，且駛離當地原民通道的話，恐觸犯水利法78條第6項，罰緩1-5萬元。

董志剛說，隨著國家開放山林政策，越來越多民眾選擇親近大自然，這是好事，但民眾應該要注意自身安全，不要涉險闖入有告示牌的地點，他們能做的只是多透過告示牌、媒體節目宣導觀念，真正應把持自己安危的，還是民眾本身。

董志剛指出，濁水溪主流域長達100多公里，巡查員一個禮拜會巡2次，查看是否有民眾闖入危險流域或從事不合法行為，若民眾只有人下去河床，將會進行勸離，若是車開進河床且離開原民通道，將直接開罰。另外，濁水溪汛期為5月至11月底，意即目前仍是汛期內，儘管今年缺颱風少進水，濁水溪仍有大水的可能，請民眾愛護生命，不要再下河床野營。