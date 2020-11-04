吳景欽／【微罪撤假制度之缺】假釋期故意犯罪一律撤銷假釋嗎

▲若不論情節輕重一律撤銷假釋，顯然與假釋要達到社會復歸目的相違，因此大法庭於11月4日展開言詞辯論，爭議焦點在於，撤銷假釋是否得參考撤銷緩刑的規定。（圖／視覺中國CFP）

關於監獄的矯治功能一向備受質疑，且由於入監服刑很容易被機構化，故於現今，就強調的是轉向處遇。至於轉向處遇，於審判階段亦賦予法官可以為緩刑之裁量權，故緩刑可說是轉向處遇的前門。甚且，即便已經到了受刑階段，只要表現良好，亦可提前為假釋，可稱為轉向處遇的後門。

既然緩刑或假釋是給犯罪者一個重新開始的機會，故於處遇期間，若有故意犯罪者就應加以撤銷。只是犯罪有輕重之別，若不論情節一律撤銷，顯然就與緩刑、假釋所要達到社會復歸的目的相違，致得有除外規定。只是《刑法》於撤銷假釋之規定，並未如緩刑撤銷般，有輕罪不得撤銷的規定，故最高法院大法庭就於11月4日開啟言詞辯論，以來決定是否可類推適用之爭議。

根據《刑法》第77條第1項，受徒刑之執行而有悛悔實據者，無期徒刑逾二十五年，有期徒刑逾二分之一、累犯逾三分之二，由監獄報請法務部，得許假釋出獄。而依據大法官釋字第691號解釋及今年1月全文修正的《監獄行刑法》第119條第1項，監獄必須成立假釋審查會，以審查受刑人的假釋適格性，並提供給法務部為許可與否之建議。若不予核准，受刑人也可向法務部請求復審不果後，提起行政訴訟。

在申請假釋獲准後，於假釋期間內必須受保護管束，除無期徒刑期間為二十年外，餘則為殘餘之徒刑。而依據《刑法》第78條第1項，假釋中因故意更犯罪，受有期徒刑以上刑之宣告者，於判決確定後六月以內，撤銷其假釋。但假釋期滿逾三年者，不在此限。

至於撤銷假釋，於司法實務上，被解釋成是檢察官指揮執行的一環，故對於此等處分，若相對人有不服，依據大法官釋字第681號解釋及《監獄行刑法》第134條第1項，於提起復審後，卻是向地方法院行政訴訟庭提起救濟，致形成假釋的雙軌救濟制度。

而關於撤銷假釋的程序規範，實不如假釋決定來得精細，同時，只要是假釋期間故意犯罪，且受有期徒刑以上之刑之宣告，即撤銷假釋。如此的規定，既未基於比例原則而排除輕罪不適用之規定，對於撤銷假釋，法官僅處於事後審查的角色，是否有違《憲法》第8條，即有關人身自由拘束必須由法官決定的原則，也必然有爭議。

不過，因大法庭並非大法官，故在此次言詞辯論裡，爭議的焦點就在於，撤銷假釋是否得參考撤銷緩刑的規定，即類推《刑法》第75條第1項第1款、第75條之1第2款，若於緩刑期間內，只要受六個月以上有期徒刑一律撤銷假釋，但若屬六個月以下，即由法官裁量是否撤銷，以符合比例原則。

確實，若依照緩刑、假釋處於轉向處遇的前、後門，其目的應屬同一，兩者關於撤銷的規定應屬相同，故主張兩者可互為比照與參考者，明顯是從目的性為思考。但是持否定說法者，則仍堅持罪刑法定的核心價值，認為撤銷假釋的規定，就算未排除輕罪，顯然有違比例原則，但這屬於法律缺漏，實不宜由司法者決定。故若類推撤銷緩刑之規定，顯然就逾越司法者的界限。

對於撤銷假釋的規範疏漏，到底可否由司法者自行擴張，確實牽動著類推適用禁止的紅線。惟如此的類推，既然有利假釋者，在立法者尚未修正前，由司法者來補充，也不能說違反罪刑法定。故大法庭開啟言詞辯論確有其必要，但立法者能即刻修法，才是正本清源之道。

好文推薦

吳景欽／【性侵犯強制治療釋憲】怎麼改才合憲

吳景欽／科技偵查之名 取得手機的數位資料該依何法

吳景欽／從Kyllo案談《科技偵查法》的隱私與非隱私空間

●吳景欽，真理大學法律系所副教授兼刑事法研究中心主任、法稅改革聯盟發起人及超徵還財於民公投提案領銜人。以上言論不代表本報立場。