　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

吳景欽／【微罪撤假制度之缺】假釋期故意犯罪一律撤銷假釋嗎

請按讚支持 ETtoday新聞雲

▲教化，感化，監禁，受刑人，更生人。（圖／視覺中國CFP）

▲若不論情節輕重一律撤銷假釋，顯然與假釋要達到社會復歸目的相違，因此大法庭於11月4日展開言詞辯論，爭議焦點在於，撤銷假釋是否得參考撤銷緩刑的規定。（圖／視覺中國CFP）

關於監獄的矯治功能一向備受質疑，且由於入監服刑很容易被機構化，故於現今，就強調的是轉向處遇。至於轉向處遇，於審判階段亦賦予法官可以為緩刑之裁量權，故緩刑可說是轉向處遇的前門。甚且，即便已經到了受刑階段，只要表現良好，亦可提前為假釋，可稱為轉向處遇的後門。

既然緩刑或假釋是給犯罪者一個重新開始的機會，故於處遇期間，若有故意犯罪者就應加以撤銷。只是犯罪有輕重之別，若不論情節一律撤銷，顯然就與緩刑、假釋所要達到社會復歸的目的相違，致得有除外規定。只是《刑法》於撤銷假釋之規定，並未如緩刑撤銷般，有輕罪不得撤銷的規定，故最高法院大法庭就於11月4日開啟言詞辯論，以來決定是否可類推適用之爭議。

根據《刑法》第77條第1項，受徒刑之執行而有悛悔實據者，無期徒刑逾二十五年，有期徒刑逾二分之一、累犯逾三分之二，由監獄報請法務部，得許假釋出獄。而依據大法官釋字第691號解釋及今年1月全文修正的《監獄行刑法》第119條第1項，監獄必須成立假釋審查會，以審查受刑人的假釋適格性，並提供給法務部為許可與否之建議。若不予核准，受刑人也可向法務部請求復審不果後，提起行政訴訟。

在申請假釋獲准後，於假釋期間內必須受保護管束，除無期徒刑期間為二十年外，餘則為殘餘之徒刑。而依據《刑法》第78條第1項，假釋中因故意更犯罪，受有期徒刑以上刑之宣告者，於判決確定後六月以內，撤銷其假釋。但假釋期滿逾三年者，不在此限。

至於撤銷假釋，於司法實務上，被解釋成是檢察官指揮執行的一環，故對於此等處分，若相對人有不服，依據大法官釋字第681號解釋及《監獄行刑法》第134條第1項，於提起復審後，卻是向地方法院行政訴訟庭提起救濟，致形成假釋的雙軌救濟制度。

而關於撤銷假釋的程序規範，實不如假釋決定來得精細，同時，只要是假釋期間故意犯罪，且受有期徒刑以上之刑之宣告，即撤銷假釋。如此的規定，既未基於比例原則而排除輕罪不適用之規定，對於撤銷假釋，法官僅處於事後審查的角色，是否有違《憲法》第8條，即有關人身自由拘束必須由法官決定的原則，也必然有爭議。

不過，因大法庭並非大法官，故在此次言詞辯論裡，爭議的焦點就在於，撤銷假釋是否得參考撤銷緩刑的規定，即類推《刑法》第75條第1項第1款、第75條之1第2款，若於緩刑期間內，只要受六個月以上有期徒刑一律撤銷假釋，但若屬六個月以下，即由法官裁量是否撤銷，以符合比例原則。

確實，若依照緩刑、假釋處於轉向處遇的前、後門，其目的應屬同一，兩者關於撤銷的規定應屬相同，故主張兩者可互為比照與參考者，明顯是從目的性為思考。但是持否定說法者，則仍堅持罪刑法定的核心價值，認為撤銷假釋的規定，就算未排除輕罪，顯然有違比例原則，但這屬於法律缺漏，實不宜由司法者決定。故若類推撤銷緩刑之規定，顯然就逾越司法者的界限。

對於撤銷假釋的規範疏漏，到底可否由司法者自行擴張，確實牽動著類推適用禁止的紅線。惟如此的類推，既然有利假釋者，在立法者尚未修正前，由司法者來補充，也不能說違反罪刑法定。故大法庭開啟言詞辯論確有其必要，但立法者能即刻修法，才是正本清源之道。

好文推薦

吳景欽／【性侵犯強制治療釋憲】怎麼改才合憲

吳景欽／科技偵查之名　取得手機的數位資料該依何法

吳景欽／從Kyllo案談《科技偵查法》的隱私與非隱私空間

●吳景欽，真理大學法律系所副教授兼刑事法研究中心主任、法稅改革聯盟發起人及超徵還財於民公投提案領銜人。以上言論不代表本報立場。

ET快訊
搖擺州喜訊頻傳　川普有自信大贏：我會拿306票以上！
快訊／拜登翻盤！奪科羅拉多州9票　131：124領先川普
快訊／拜登拿華盛頓特區！　川普124：122微幅領先
快訊／川普再奪5州鐵票！　124：114領先拜登10票
快訊／拜登奪回主場！紐約州29票全拿　114：101領先川普
料理之王每周五晚間九點　美味上映
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
請按讚支持 ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 法律最新 全站最新

【微罪撤假制度之缺1】小馬的故事

【微罪撤假制度之缺2】小葉的故事

【微罪撤假制度之缺3】小姜的故事

【微罪撤假制度之缺4】小正的故事

【微罪撤假制度之缺5】小蔡的故事

【微罪撤假制度之缺6】小孫的故事

【微罪撤假制度之缺7】小丁的故事

吳景欽／【微罪撤假制度之缺】假釋期故意犯罪一律撤銷假釋嗎

【微罪撤假制度之缺7】小丁的故事

【微罪撤假制度之缺6】小孫的故事

殘殺長榮女大生...梁育誌父母道歉　發聲明：兒子以命償命還你們公道

郭書瑤.禾浩辰戲水「一把舉入池」　討「愛的抱抱」...真的被電到了！

騎士違停人行道被警察抓包開單 領罰「騎走」竟GET 3張新罰單

寵物店住2天！柯基以為被棄養 牠「眼全哭紅」塞爸懷裡討抱抱

英國人挑戰魏德聖童年蛇湯補品 超詭異黑色汁液...他一喝秒變臉

同學換學士服「提前陪鍾女畢業」　變態魔今將安排身心科醫師會診

徐智慧一起床消浮腫「狂做翻滾運動」　挑戰性感舞蹈..結果超落漆XD

女子剛入座點菜...下秒重摔昏迷　路過消防員+護理師合力CPR救命

白骨桶屍案逆轉？家屬出面澄清　悔過信曝...死者爸：兒不是小王

婦深夜搭捷運「突昏倒」頭撞石椅 休假警一秒衝上幫CPR！救回一命

吳景欽／【微罪撤假制度之缺】假釋期故意犯罪一律撤銷假釋嗎

【微罪撤假制度之缺7】小丁的故事

【微罪撤假制度之缺6】小孫的故事

吳景欽／【性侵犯強制治療釋憲】怎麼改才合憲

江鎬佑／【性侵犯強制治療釋憲】人身自由與社會不安孰輕孰重

【微罪撤假制度之缺5】小蔡的故事

蘇友辰／【性侵犯強制治療釋憲】老問題，人關起來就好了嗎

躺加護病房嗆護理師「要找立委弄倒醫院」　教職員30年清白秒崩壞

追前男友千萬債務做炸彈「炸壞蛋蛋」　賠1800萬判7年半定讞

福特Kuga PHEV全球召回2.7萬台　主因在於電池「受污染」？

澄清圖卡是供黨團立委對外說明使用　政院：未給網軍帶風向

南韓邊境發現「不明人士」越境　軍方發「珍島犬一級」警報

參加同志大遊行遭女韓粉貼文「一副g八臉」　黃捷蒐證提告

美妝雙11超狂優惠！ NARS滿額送高潮腮紅　韓國神仙水最低47折

單點超長熱狗！男店員騷擾「齁~想做什麼」她氣炸…店員下場曝光

工作打給助理「妳會來吧？」　周杰倫只收到一句話冒問號：該換了嗎

高鈺婷：個人無連任黨主席意願　不願讓時力失去好的先機

背心男捷運上「挺一根」…她PO影片怒轟噁心　網酸：女生激凸也算變態？

法律熱門新聞

【微罪撤假制度之缺7】小丁的故事

吳景欽／假釋期故意犯罪一律撤銷假釋嗎

【微罪撤假制度之缺6】小孫的故事

吳景欽／性侵犯強制治療怎樣改才合憲

王以凡／《鬼滅之刃》創傷侵蝕的惡鬼

誆女大生助開天眼　男二審遭重判

江鎬佑／性侵犯強制治療違憲風險

蘇友辰／性侵犯強制治療違憲嗎

黃俐菁／遇到魔音鄰居的錦囊妙計

性侵友人國中女兒　判刑定讞

雷皓明／侵占錢財檢方可自行起訴

判刑定讞　可循替代刑罰免入監

5男關一起　牢房竟變炮房

告訴6月期限　法界：過了就GG

更多熱門

相關新聞

【微罪撤假制度之缺7】小丁的故事

【微罪撤假制度之缺7】小丁的故事

假釋出獄者如同捧著易碎瓷瓶，一時失慮犯錯將造成無法彌補的結果。二十多年前違反《懲治盜匪條例》遭判無期徒刑的小丁，在獄中努力自修，15年後終於假釋通過。出獄後，卻因一次酒後勸架的爭執而違法酒駕，假釋遭撤銷。他將面對25年的漫長牢獄。

【微罪撤假制度之缺6】小孫的故事

【微罪撤假制度之缺6】小孫的故事

吳景欽／性侵犯強制治療怎樣改才合憲

吳景欽／性侵犯強制治療怎樣改才合憲

性侵「治療無限期」憲法法庭　法務部認不違憲

性侵「治療無限期」憲法法庭　法務部認不違憲

法律系的人生 苦讀和落榜間徘徊 律師考試400分門檻 考上靠運氣！？│行動法庭 第93集

法律系的人生 苦讀和落榜間徘徊 律師考試400分門檻 考上靠運氣！？│行動法庭 第93集

關鍵字：

法律司改人權吳景欽假釋微罪撤假更生受刑人更生.監獄行刑法大法庭

讀者迴響

發燒話題

美國總統大選 iphone12 料理之王影音投稿 川普 地震 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 丁小芹 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

梁靜茹離婚1年愛上「霸氣總裁」路邊激吻

她爽嫁上海富二代！3月後死無全屍

更／拜登翻盤131：124　領先川普

即／「搖擺」佛州翻盤　川普101：85大贏拜登

2盒499！口罩降價比實名制還便宜

地上發票能撿嗎？　嚴重後果曝光

即／拜登85：72翻盤川普！

友曾勸熊熊「不想拍就別勉強」！

高國華偷帶濃妝妹回家過夜！

快訊／川普8票領先拜登！這2州率先開票

拿外送少1隻貓！電梯門開險嚇哭

朴智宣「皮膚病惡化」痛苦輕生

幫罔腰道歉賠償反被嗆！鳳梨怒爆粗口：妳真的不知悔改

勞保付一輩子可能一場空　3種人領不到老年給付退休金　

聚會追憶小鬼　阿喜當街失控狂吐

更多

最夯影音

更多
殘殺長榮女大生...梁育誌父母道歉　發聲明：兒子以命償命還你們公道

殘殺長榮女大生...梁育誌父母道歉　發聲明：兒子以命償命還你們公道
郭書瑤.禾浩辰戲水「一把舉入池」　討「愛的抱抱」...真的被電到了！

郭書瑤.禾浩辰戲水「一把舉入池」　討「愛的抱抱」...真的被電到了！

騎士違停人行道被警察抓包開單 領罰「騎走」竟GET 3張新罰單

騎士違停人行道被警察抓包開單 領罰「騎走」竟GET 3張新罰單

寵物店住2天！柯基以為被棄養 牠「眼全哭紅」塞爸懷裡討抱抱

寵物店住2天！柯基以為被棄養 牠「眼全哭紅」塞爸懷裡討抱抱

英國人挑戰魏德聖童年蛇湯補品 超詭異黑色汁液...他一喝秒變臉

英國人挑戰魏德聖童年蛇湯補品 超詭異黑色汁液...他一喝秒變臉

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

全館87折寵物用品大降價

全館87折寵物用品大降價

全館87折！寵物雲商城霸氣開站！來幫毛孩撿便宜！超多品項全網最低！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面