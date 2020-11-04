懲戒法院院長交接　許宗力期許參審員法官穩健運作

▲懲戒法院院長交接。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

懲戒法院4日舉行院長交接，司法院長許宗力主持交接儀式時，先感謝退休院長姜仁脩的貢獻，另外也勉勵新任院長李伯道將各項業務益加精進。由於懲戒法院中審理司法官懲戒案時的職務法庭，是我國首度納入「國民法官」參審的制度，已經正式運作，許宗力因此期待「司法史上的重大改革，能順利上路、穩健運作。」

「懲戒法院」在今年7月間正式上路，取代原本「公務員懲戒委員會」的工作。由於懲戒法院在審理司法官懲戒案時的職務法庭，將納入2名「國民法官」參審，是我國首度審判體系納入國民參審的制度，備受矚目。因此當時許宗力就希望能以「國民法官」更多元的觀點、不護短的心態，把關不適任司法官的淘汰機制。

▼司法院長許宗力。（圖／記者吳銘峯攝）

由於懲戒法院首位院長姜仁脩退休，將由原本台中高分院院長李伯道，接任懲戒法院新任院長。司法院在4日舉行交接典禮，在許宗力的監交下，懲戒法院院長印信交接給李伯道。而許宗力致詞時，提到公務員懲戒制度的2次大變革，第一次是2016年5月間，將委員會審議制改為法院審理制度；第二次變革就是7月間的改變，除了增加審級救濟制度，另外就是在職務法庭審理案件時，納入「國民法官」。

因此許宗力表示，「『司法為民』、『人權保障』，一直是司法改革的核心價值。國民法官制度，以及職務法庭引進參審員，都是為了納入多元觀點，透過人民的參與，協助司法更透明、更全面，進一步促進民眾對司法的信賴與認同感。公務員懲戒增加審級救濟、改為公開審理等變革，也是為了落實人民權利的保障。在此期許各位同仁，齊心協力，讓這些司法史上的重大改革，能順利上路、穩健運作。」

新任院長李伯道為司法官訓練所第18期結業，曾任一、二審的檢察官、法官、最高法院法官兼庭長、臺中高分院院長。許宗力上任後，就任命李伯道接任台中高分院，執行各項司法改革的重點目標，李伯道堪稱許宗力愛將。

李伯道致詞時，除了感謝許宗力提攜以外，更立下3項重點工作目標：第一，以保障人權為核心價值做司法裁判，職務法庭與懲戒法庭改採一級二審並公開審理，尤其第二審為法律審，應就法律問題辯論及發輝審判功能；第二，持續推動並強化職務法庭參審員與法官共審共判判，希望藉著多元觀點，決定法官、檢察官的淘汰；第三則是建立良好審判環境，讓法官能在良好環境下，做出妥速的裁判。

▼懲戒法院新任院長李伯道（圖／記者吳銘峯攝）