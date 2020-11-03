一句「看X小」變大亂鬥　兄弟檔不敵3男...弟弟遭捅「腸子外露」

記者邱中岳／台北報導

北市迪化街二段巷弄內2日晚上發生行車糾紛鬥毆，2派人馬大打出手，其中一對兄弟檔遭折疊刀刺傷，哥哥手臂以及臀部分中2刀，弟弟則被砍到臟器外露，嫌犯在行兇後報119，並主動到派出所投案。

警方調查，31歲的高姓男子載著26歲的廖姓男子，與20歲的冷姓男大生，2日晚上9時許，分騎2台機車行經延平北路、民族西路口，與43歲、40歲的黃姓兄弟檔發生行車糾紛。

▲迪化街2日晚上爆發行車糾紛，其中1對兄弟檔遭砍殺。（圖／記者邱中岳翻攝）

高姓男子表示，當時坐在後座的男子沒戴安全帽，看了一下竟遭對方嗆聲「看X小」，雙方當時爆發口角，高男等人尾隨黃姓兄弟檔進入迪化街二段的巷弄，當街攔車質疑對方為何嗆聲。

雙方一言不合大打出手，黃姓兄弟檔分持安全帽攻擊高男等人，廖姓男子拿出摺疊刀抵擋，冷姓男子則拿出辣椒水狂灑，最後高男因被打傷手指以及鼻樑，氣得從廖男身上奪刀砍殺黃姓兄弟檔。

▲兄弟檔因行車糾紛遭高男等人砍殺，臟器外露緊急送醫搶救。（圖／記者邱中岳攝）

黃姓哥哥被砍殺，右手、臀部各中1刀，黃姓弟弟腹部遭捅，造成腸子以及臟器外露，高男等人行兇之後，隨即打電話通知救護車，並主動到民族派出所投案，警方也當場查扣折疊刀以及辣椒水。

目前黃姓兄弟檔仍在醫院觀察當中，而高男、廖男以及冷男3人，仍依照殺人未遂罪嫌送辦。

越想越不對勁！OL 賺翻啦

【相關新聞】

快訊／北市38歲警員陳屍家中客廳！上班未出勤被發現已猝死

萬華民宅竄濃煙...他拿打火機燒衣！倒楣鄰居送醫命危