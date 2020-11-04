蔥油餅伯未繳健保費12萬「維生工具遭扣」　執行署前擺攤償款

▲花蓮分署聯合拍賣會場外飄來陣陣香味，原來是蔥油餅阿伯在此擺攤抵欠費。（圖／法務部行政執行署花蓮分署提供）

記者徐愷昕／花蓮報導

花蓮一名蔥油餅阿伯因欠繳健保費近12萬元，2019年起陸續遭衛福部健保署移送強制執行，不過執行人員經查後，因發現阿伯居住環境確實不佳，遂與他協商分期繳納，同時也提供聯合拍賣會平台，讓他現場製作蔥油餅變賣，所得得以繳清健保欠款。

▲花蓮分署表示，由於阿伯居住環境確實不佳，遂與他協商分期繳納欠款。（圖／法務部行政執行署花蓮分署提供）

法務部行政執行署花蓮分署3日飄出陣陣香味，吸引路過民眾目光，上前仔細一看，可見一名阿伯開著他的藍色小貨車，直接在聯合拍賣會現場擺攤販賣蔥油餅。

花蓮分署表示，該蔥油餅阿伯因欠繳健保費，2019年起陸續遭衛福部健保署東區業務組移送強制執行，累計滯欠近12萬元。執行人員於10月間到他住所現場執行時，查獲他名下車輛，原先準備移置保管，不過阿伯卻說，自己平日在七星潭擺攤販賣蔥油餅、烤香腸、魷魚及大腸包小腸等小吃，該車是他營業維持基本生活所必需，請求分屬能分期繳納暫勿查扣車輛。

執行人員現場訪查發現，阿伯居住環境確實不佳，且老婆是外籍人士，至今尚未取得身分證無法就業，家中還有1名幼子須扶養，最後遂與他協商分期繳納，另轉介申辦健保紓困，同時也表示可提供每個月聯合拍賣會平台，供他賣蔥油餅以抵償欠款。

花蓮分署分署長鍾志正表示，行政執行署秉持「公義」與「關懷」理念，對於惡意欠繳的義務人，必將採取強力執行措施，以落實公平正義；對於主動願意清償欠款的民眾，也會協助輔導其還款，避免造成社會問題，達到雙贏局面。

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▲花蓮分署提供每個月聯合拍賣會平台，供阿伯賣蔥油餅以抵償欠款。（圖／法務部行政執行署花蓮分署提供）