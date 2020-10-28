《攏ㄟ過去》更生藝人A MOON單曲首發　盼振奮世人

▲A Moon單曲首發記者會。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

是更生人，現在也是藝人的A Moon，28日舉行單曲《攏ㄟ過去》首發記者會，記者會選在法務部大廳舉辦，除了表達A Moon對一路上支持他的長官表示謝意，更希望藉著這首歌，能告訴所有的更生人、世人，所有困難「攏ㄟ過去」（台語：都會過去）。

法務部長蔡清祥致詞時表示，「今天的主角A Moon從小就喜歡音樂，後來沒有放棄，在音樂班學習成長，今天他得到這麼多貴人的協助，應該要好好的珍惜。不但是自己努力，也要靠別人幫忙。今天也有唱片公司願意幫忙，在這邊舉辦單曲首發記者會，真的是非常感動。剛剛聽了整條曲子，好像在訴說他的人生故事一樣、在記錄著，我想這個曲的內容、意義非常正面，而且發人深省。」

蔡清祥也勉勵，「曲子也好、人也好，都是很多人來協助、幫忙，真的要懂得珍惜，帶領更多的更生人，勇敢的走下去。人生難免會遇到挫折、困難，你要勇敢的面對，想辦法去解決，絕不要走回頭路，好幫助更多的人。法務部也是站在這樣的理念，要幫助更多的更生人，還有幫助更多的犯罪被害人。」

▲法務部長蔡清祥，勉勵A Moon。（圖／記者吳銘峯攝）

至於A Moon則表示，「幸好在台北監獄裡有這個樂隊，因為有樂隊我才能在裡面延續我的音樂技能，也因為有音樂，我才能在北監裡面維持，不要一直往下滑。因為人最怕就是，當你在一個挫折、挫敗的時候，整個人當你負擔不起的時候，你就會去放縱自己。在低落處一直打轉的時候，你就會出不去，所以非常謝謝當時支持台北監獄音樂班的所有長官。」

A Moon出監後開始創作，但一開始遇到撞牆期，總是無法抽離自己的情緒，沉澱了2、3年後，終於開始以第三人稱，敘述歌曲。「在我們的2020年，新冠肺炎讓各大行業變得很低落，因此我就讓自己跳出來，寫了這首歌曲，也希望大家喜歡，所有的不好、一切的不好，攏ㄟ過去。」

現年41歲的A Moon，11歲接觸古典吉他，年少輕狂時在2010年捲入仙人跳案件，遭判刑6年定讞，入獄服刑，在監獄中因為縮刑、假釋等關係，服刑約4年半出獄。他出獄後在西門町樂器行工作，白天當店員，晚上開班教授吉他，入夜後，才開始創作。目前已婚有一個可愛孩子的A Moon，除了感謝各界的支持以外，更感謝家人給他的鼓勵，讓他能夠堅持下去。

▼A Moon演唱英姿。（圖／記者吳銘峯攝）