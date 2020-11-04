父遭美艷富二代酒駕撞死！高三妹抑鬱休學　網起底千金：難怪1年不判

▲富家女駕駛瑪莎拉蒂撞BMW害2人亡。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

河南商丘23歲富家千金譚明明和閨蜜外出聚餐，酒駕瑪莎拉蒂把一輛BMW撞爆炸，造成2死1重傷，她卻駕車逃逸。死者葛保景妻子近日心碎表示，女兒今年高三，因放不下爸爸抑鬱休學。死者賈文華妻子說，「我們不但失去了一個頂樑柱，還失去了一個完整的家。」

▲女子撞上BMW，導致車輛起火燃燒，2人困車內死亡。（圖／翻攝《今日頭條》）

事發於2019年7月3日，剛畢業的譚明明和2名閨蜜去吃燒烤，喝下1瓶紅酒、3瓶清酒、11瓶啤酒，酒後意識不清卻在朋友慫恿下，竟開著瑪莎拉蒂續攤，一路狂飆連撞8車，最後高速撞擊一輛BMW，噴飛數十公尺後爆炸，現場火光沖天！本來要回家的駕駛一行三人，在短短幾十秒時間內，2名乘客葬身火海，駕駛重傷昏迷。

▲譚明明庭上落淚下跪，承諾盡力賠償受害者。（圖／翻攝《今日頭條》）

當時譚明明下跪痛哭，承諾一定解決問題，沒想到事後翻臉不認人，竟嗆死、傷者家屬，寧願砸新台幣1.26億元打官司，也不會賠償一毛錢。不過受輿論影響，譚家認錯賠償1953萬元，但死者家屬全都不要了，只求法官判她死刑。

近日葛保景妻子向《澎湃新聞》表示，案發至今家屬未收賠償，自己事業在家，而今年上高三的女兒，因放不下爸爸長期情緒低落，最後患上抑鬱症，只好休學。

死者賈文華妻子更是悲痛欲絕，崩潰說「我們不但失去了一個頂樑柱，還失去了一個完整的家」。值得注意的是，商丘市中院1月16日開庭審理此案，仍未宣判。

事件在網路上延燒，譚明明富家千金、炫富等背景迅速遭起底，網友挖出她出身皮革世家，每年光納稅就高達2.5億元，甚至在事發前兩年，她就有18次違規，瑪莎拉蒂就有高達68次違規紀錄。

反觀BMW一家人，重傷的駕駛王力奄奄一息，躺在加護病房長達1年，家人被1700多萬元醫療費所累，父親只能賣房賣地，負擔沉重。

消息傳出後今（4）日再度登上微博熱搜，引爆全網怒火，「守規矩的死了 不守規矩的還活著」、「平民維權真的太難了 這就是謀殺 該賠錢就賠錢 該坐牢就坐牢」、「如果是個底層人員被撞死或者撞人又是怎麼一個流程呢？」、「這個案子遲遲不宣判搞什麼」、「還沒判呢？能拖住就證明女方家後台」。