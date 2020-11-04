變天濕冷全身骨頭馬上就痠痛十分苦惱　讓醫師教舒緩撇步擺脫「氣象台」

▲安南醫院骨科許惟傑醫師表示，維持良好生活作息，才能一直保持良好骨密度與骨質，自身若有發現任何不適就要盡早就醫檢查以爭取黃金治療時間。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

每到梅雨季或秋冬濕冷季節時，會感到骨頭或是關節痠痛不舒服嗎？安南醫院骨科許惟傑醫師表示，隨著台灣高齡人口逐漸增多，退化性關節炎、風濕性關節炎等病患也越來越多，除配合醫師指示用藥治療外，自身在家中也可多留意一些小細節，來減少不舒服骨頭及關節痠痛不舒服之發生頻率及程度。

許惟傑說，家中潮濕除容易讓有慢性關節炎病人感到不舒服外，潮濕也容易造成黴菌的滋長而造成呼吸道之過敏，也容易造成食物發霉，不小心誤食甚至還可能引發腸胃不適，因此家中常保持乾燥除可保護骨頭與關節外，對於其他身體部位之健康也是有很大的幫助。

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以自然方式來說，白天天氣好的時候可以打開家裡的窗戶讓空氣流通，讓外面乾爽空氣帶走家裡溼氣而達到自然除溼效果。除此之外，對於不方便開窗的朋友來說，除濕機是一個不錯之選擇，市面上除濕機款式眾多，有些除濕機除除濕外還增加空氣清淨效果，因此搭配自身所居住之房子坪數來選擇最適宜的除濕機，也是一種常保持家中乾燥的好方法。

除以上方式外，近年來流行的香氛蠟燭也有部分之除濕效果，如搭配上述除濕方式，還能增加家中香味以放鬆心情，此外也可經常至戶外曬太陽，流汗來增加身體新陳代謝，以減少體內濕氣和增加鈣質，如此亦可好好維持良好骨質。



許惟傑醫師強調，除了減少家中濕度常保乾燥通風，可減緩骨頭在秋冬濕冷季節所引發之不適之外，根本之道還是要維持良好生活作息，才能一直保持良好骨密度與骨質，自身若有發現任何不適就要盡早就醫檢查以爭取黃金治療時間。

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